НЕПРИЯТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

На набережной Краснодара житель поселка Виноградного Анапского района, превысив скорость, не справился с управлением автомобиля Nissan Fuga и врезался в столб.

Автомобиль был оформлен на юридическое лицо, зарегистрированное в Сухуме.

Ранее Sputnik Абхазия писал, что сочинская таможня выявила махинации со ввозом автомобилей из Абхазии.

Как отмечается, в 2019 году на основании информации оперативно-розыскного отдела таможни было проведено 13 проверок в отношении лиц, осуществивших ввоз транспортных средств из Абхазии в Россию. Выяснилось, что при оформлении временного ввоза данных транспортных средств проверяемыми лицами были представлены документы от имени юрлица, зарегистрированного в Абхазии и прекратившего свою деятельность.

В результате было возбуждено два уголовных дела и доначислены таможенные платежи на миллионы рублей.

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия