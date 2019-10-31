ОТРЕАГИРОВАЛИ НА ГРУЗИНСКУЮ «ГУМАНИТАРНУЮ ЛОВУШКУ»

Провокация

Исполняющий обязанности министра демографии и репатриации Беслан Дбар прокомментировал в эфире радио Sputnik Абхазия акцию представителей абхазо-адыгской диаспоры в Иордании.

28 октября в Иорданском Хашимитском Королевстве грузинской черкесской благотворительной организацией и грузинским посольством в Иордании совместно с адыгской диаспорой Иордании «Адыгэ-Хасэ» планировалось провести культурный симпозиум с презентацией поэмы грузинского автора Давида Маградзе «Джакомо Понтии», переведенной на абхазский, черкесский и осетинский языки.

«Данное мероприятие носило провокационный характер и было направлено на раскол абхазо-адыгской диаспоры в Иордании. Но представители организации «Диуан Абаза» с адыгскими активистами, держа транспаранты, абхазские и адыгские флаги, зашли в здание и сорвали выступление посла Грузии в Иордании, который покинул зал. Я смотрел видеоматериалы, плакаты гласили: «Тебе не рады», «Свобода Абхазии». Мероприятия гуманитарного характера могут проводиться в любом государстве, главное – как их преподнести», – сказал Дбар.

Он отметил, что грузинская сторона подготовила гуманитарную ловушку для представителей абхазо-адыгской диаспоры в Иордании, но была своевременная реакция.

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия