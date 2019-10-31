ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Принимайте холодный душ

Прохладный душ имеет целый ряд преимуществ. Холодный душ раз в день улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ, сужает поры, повышает иммунитет и помогает восстановиться после интенсивных физических упражнений.

Чтобы привыкнуть к холодному душу, можете попробовать сначала контрастный душ, либо заканчивать холодным душем последние несколько минут.

Попробуйте разгрузочные дни

Краткосрочное голодание избавляет организм от токсинов, помогает похудеть и даже замедляет старение.

Если мысль о том, чтобы ничего не есть в течение суток, для вас невыносима, попробуйте метод 16:8 - более приемлемый подход к голоданию. При этом подходе вы едите как обычно до 19 часов, а следующий прием пищи начинаете с 11 часов следующего дня. При этом разрешается пить (вода, чай, кофе).

Если вы хотите похудеть избегайте переедания после прекращения голодания. Просто начните есть как обычно. Вначале может быть чувство голода, но со временем можно привыкнуть.

Ешьте, не отвлекаясь

Принимая пищу, многие из нас привыкли делать что-то еще. Мы перекусываем, просматривая соцсети, либо едим за просмотром любимого сериала. При осознанном питании мы наоборот уделяем все свое внимание приему пищи: понимаем, когда голодны, и когда наелись, следим за своими эмоциями, а также чувствуем запах, вкус и текстуру еды.

Первый шаг к осознанному питанию – это убрать все то, что отвлекает вас во время еды. Отключите телевизор, отложите телефон и уделите максимум внимания тому, что вы едите.

Ешьте черный шоколад

Исследования показали, что ежедневное потребление 45 грамм черного шоколада полезно для сердца, мозга и в целом для здоровья.

Конечно, стоит напомнить, что стоит выбирать именно темный шоколад с содержанием какао, по меньшей мере, 70 процентов, так как именно какао обладает полезными свойствами.

Меняйте положение тела

Если вы весь день сидите или стоите за столом, то возможно вам знакомо чувство хронической скованности или даже боли в пояснице, шее, плечах и ногах. Наше тело запрограммировано, чтобы двигаться, и потому начинает подавать сигналы при многочасовой неподвижности.

Меняйте положение тела каждые 20 минут. Встаньте, постойте на одной ноге, сядьте на стул, сядьте на пол, скрестив ноги, а затем выпрямив их, сядьте на колени, на ступни, встаньте и потянитесь.

Если работа не позволяет вам такого размаха, старайтесь ерзать как можно чаще и оставьте остальные позы для дома, когда вы привыкли сидеть в кресле или на диване.

Пейте кофе

Последние исследования говорят в пользу кофе, но речь идет о черном кофе без сахара, молока и сливок.

Кофе снижает риск возникновения рака, улучшает концентрацию и защищает от болезни Альцгеймера, но стоит ограничить потребление кофе до 3-5 чашечек в день.

Насладитесь осознанным моментом

Возможно, вы не раз слышали о пользе медитации, но если вам не по душе эта практика, или вы не занимаетесь этим постоянно, попробуйте просто уделять какое-то время осознанности.

Во время этих занятий пытайтесь использовать все ваши органы чувств, замечая, как сверкают мыльные пузыри на посуде, или прислушиваясь к звуку фена, ощущая, как ноги касаются пола. Если вы начинаете думать о работе или своих планах, мягко возвращайтесь к своим повседневным занятиям.

Прогуливайтесь каждый час

Человеческий мозг не может беспрерывно концентрироваться долгий период времени, а наше тело не создано для того, чтобы целый день сидеть.

Согласно исследованию, продуктивнее всего активно концентрироваться в течение 52 минут, а затем полностью отдыхать в течение 17 минут. Используйте эти 17 минут, чтобы пройтись. Это не только препятствует вредным последствиям длительного сидения, но и улучшает кровообращение к мозгу, что способствует творческому мышлению и решению проблем.

Снимите каблуки

Конечно, на каблуках женщина выглядит очень привлекательно, и без них не обойтись, когда вы носите вечернее платье.

Но не стоит носить каблуки каждый день, учитывая вред, которые они наносят ногам, коленям и спине. У обуви на плоской подошве гораздо больше преимуществ, и в них вы можете пройти гораздо дольше

Выполняйте 10-минутную интенсивную тренировку

Раньше считалось, что, чтобы получить результат надо тренироваться минимум 1 час. Высокоинтенсивная тренировка, длящаяся 10 минут, при котором ваш сердечный ритм находится в нужной зоне, может быть такой же эффективной, как и обычная часовая тренировка.

Растягивайтесь и выполняйте массаж в течение 10 минут

Если вы целый день сидите за компьютером или за рулем автомобиля, то со временем у вас могут возникнуть чувства напряжения и боли.

Пейте воду с лимоном

Существует множество свидетельств того, что ежедневное потребление воды с соком половины лимона – это лучший способ пробудиться.

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета