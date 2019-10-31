КАК ПОЯВИЛИСЬ ДЕНЬГИ?

Деньги – кровь государства, говорил английский философ Томас Гоббс, без них нет экономических отношений. Деньги - объект изучения многих гуманитарных дисциплин, таких как: экономика, история, социология.

До возникновения универсальной разменной единицы существовал бартер – обмен предметами: то, что у человека в данный момент есть, на то, что он хотел бы получить. Но общество неуклонно развивалось и усложнялось. Устанавливались связи сначала между племенами, потом между государствами, между регионами, далеко расположенными друг от друга. Натуральное хозяйство уже не соответствовало требованиям времени и развитию экономики. В конце концов, причем в разных уголках планеты, назрела необходимость в определенной унифицированной единице обмена. Некоторое время такой вещью были скот и зерно – то, что необходимо всем. Но это не самая удобная мера. Через некоторое время она перестала использоваться. Правда, истины ради, в отдельных африканских племенах эта валюта до сих пор в ходу.

На протяжении столетий роль денег могли выполнять различные предметы, обладавшие для народа определенной ценностью, например: бронзовые и железные прутья (греческая Спарта), раковины каури (Китай, Африка), камни с отверстиями (Новая Зеландия), шкурки пушных зверьков (Древняя Русь) и т. д. Куски металлов – это был самый распространенный материал для изготовления первоначального разменного материала. Первые деньги делались из меди, бронзы, железа, серебра. Впервые стали использовать для этой цели золото в Ассирии (государство в Междуречье).

Рано или поздно все должны были прийти к определенному единому стандарту – размеру, весу и качеству, так как очень хлопотно каждый раз перед сделкой взвешивать слитки, определять их цену. Так возникли и нашли свое применение по всему миру монеты. Изучением истории чеканки занимается специфическая дисциплина – нумизматика.

Монеты в качестве всеобщей меры, стали распространяться в Лидии (государство, находящееся на территории Малой Азии, в современной Турции) – с правлением царя Ардиса, который находился у власти в Лидии в VII веке до н.э. Уже через несколько поколений после Ардиса царствовал последний из рода Мермнадов – царь Крез. Его имя стало символом богатства и роскоши, вошло в поговорку: «Богат как Крез». Он первый установил качество металла (98% золота), необходимого для изготовления монет. До него монеты изготовляли из электрума – сплава золота и серебра. На лицевой стороне денег он приказал чеканить свой герб, на котором изображались головы льва и быка.

Вскоре монеты стали широко использовать в Греции, где их делали в основном из серебра, так как залежей золота в этом регионе практически нет.

Монетные дворы, выпускающие деньги централизованно, чеканили по заказу правителя или государства, были также и частные дворы. Первый такой монетный двор появился в Древнем Риме.

Второй ареал возникновения монет – это Китай. Там первые деньги из бронзы и меди стали отливать в V веке до н.э. Они могли быть разные по форме: в виде мотыг, ножей, лопат, музыкальных инструментов.

На территории России первые металлические деньги назывались гривнами и представляли собой золотые слитки. Вместе с ними в качестве эквивалента использовались шкурки животных, соль или мед. Первые монеты появились из Арабского халифата, это были арабские дирхемы, римские денарии. Русское слово «деньги» произошло из тюркского языка: «теньге» – значит печать. «Деньга» – это монета в полкопейки.

Что же касается бумажных денег, то первенство в этом нововведении принадлежит тоже Китаю, где с помощью бумажных символов стали рассчитываться в VIII веке.

Сегодня все чаще пользуются безналичным расчетом. В лексиконе появились такие термины, как электронные деньги, виртуальная валюта, криптовалюта. Возможно, недалеко то время, когда реальные металлические или бумажные деньги будут интересны исключительно историкам и коллекционерам.

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета