ЗДОРОВЬЕ ПО-ЯПОНСКИ

Утром, еще до того, как почистить зубы, необходимо выпить четыре стакана воды (стакан воды – 200 мл).

Почистите зубы, но не ешьте и не пейте ничего в течение следующих 45 минут.

После этих 45 минут можно есть и пить все, что угодно.

Не ешьте и не пейте в течение следующих двух часов после завтрака

Те, кто не в состоянии выпить с утра четыре стакана воды, может начать с меньшей дозы и постепенно увеличивать её, чтобы дойти до четырех чашек.

Почему стоит пить воду утром

Человек после сна имеет более густую кровь из-за нехватки воды, поэтому нужно обязательно пить воду утром натощак. Если человек это не делает и начинает есть бутерброды с кофе, то кровь становится ещё гуще, так как необходима вода для переваривания.

Кофе, чай являются мочегонными. Это значит, что организм будет выводить больше воды через почки, чем вы выпили. В результате имеем хроническую нехватку воды, постоянно густую кровь, проблемы с толстым кишечником. И дальше по списку. Поэтому перед едой пьём воду для обеспечения нормального переваривания. После еды нужно выдержать время до следующего приёма воды или еды. Это около 2-4 часов в зависимости от того, что съели и как много.

Вода уходит из пустого желудка через 5-10 минут. Появляется единичная отрыжка, когда привратник открылся и вода вышла. Вода быстро попадает в толстый кишечник и усваивается. А значит, организм может спокойно выделить соки в желудок без сгущения крови.

Вода с лимоном: преимущества

1.Укрепляется иммунная система организма. Лимон богат витамином С и калием. Он стимулирует мозг и нервную систему, контролирует кровяное давление.

2.Напиток выровняет щелочной баланс, ведь лимонная кислота не повышает кислотность.

3.Улучшается обмен веществ. Сок лимона содержит пектин, который помогает организму бороться с чувством голода. Кроме того, было доказано, что люди, которые поддерживают щелочную диету, худеют гораздо быстрее.

4.Сок лимона стимулирует пищеварение. Теплая вода служит для стимуляции желудочно-кишечного тракта и перистальтики.

5.Этот напиток обладает мягким мочегонным действием. Лимонная вода увеличивает скорость мочеиспускания, что помогает быстро очистить организм, при этом сохранив здоровье мочевых путей.

6.Очищается кожа. Кроме того, витамин С способствует уменьшению морщин и исчезновению пятен на коже, поскольку удаляет токсины из крови.

7.Стакан воды – это борьба с обезвоживанием организма, с самого утра все системы начнут работать правильно и в первую очередь надпочечники, которые выделяют гормоны. Организм будет готов к стрессу, и целый день сможет функционировать нормально.

Сроки лечения некоторых заболеваний

1.Высокое давление – 30 дней

2.Гастрит – 10 дней

3.Диабет – 30 дней

4.Запоры – 10 дней

5.Рак – 180 дней

6.Больные артритом должны следовать данной методике 3 дня в первую неделю, а начиная со второй, – каждый день.

Данная методика не имеет побочных эффектов, однако в начале лечения количество мочеиспусканий может увеличиться. Будет лучше, если вы будете продолжать эту процедуру и после лечения, и сделаете её нормой жизни. Пейте воду, и оставайтесь здоровыми и активными.

Важная деталь

Китайцы и японцы пьют горячий чай во время еды (а не холодную воду). Настало время перенять у них эту привычку. Мы только выиграем. Объясняем для тех, кто любит пить во время еды именно холодные напитки. Холодная вода снижает усваивание пищи, так как продукты, содержащие жиры, загустевают.

Другими словами, жиры в разжиженном состоянии быстрее вступают в реакцию с кислородом и лучше усваиваются кишечником, чем если вы запиваете пищу холодными напитками. Соответственно, жиры не откладываются под кожей, и вероятность заболевания раком снижается в десятки раз.

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета