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СТОИТ ЗАПОМНИТЬ
• Кто быстро ошибается, тот быстро исправляет ошибку.
• Человек лучше следит за собой тогда, когда другие следят за ним.
• Они могли бы стать известными, если бы не думали, что уже стали ими.
• Лучше обмануться в цене, чем в самом товаре.
• Многие люди не теряют разума, но лишь потому, что его не имеют.
• Не путайте разницу между «ценой» и «ценностью». Чем ценнее продукт, тем выше цена.
• Прибыль всегда зависит от организации дела и никогда от объема продаж.
• Чем больше будете знать, тем более уверенно и убедительно сможете действовать.
• Мотивация – это внутренняя сила, влекущая человека к достижению поставленной цели. Самый сильный «мотиватор» сам человек.
• Учитесь любить себя. Чем больше вы сами себя уважаете, тем больше будут уважать вас другие.
• Чем большим знанием вы обладаете, тем больше будете убеждены в осуществлении ваших желаний и планов.
Номер: 115
Выпуск: 3855
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета