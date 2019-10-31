СТОИТ ЗАПОМНИТЬ

• Кто быстро ошибается, тот быстро исправляет ошибку.

• Человек лучше следит за собой тогда, когда другие следят за ним.

• Они могли бы стать известными, если бы не думали, что уже стали ими.

• Лучше обмануться в цене, чем в самом товаре.

• Многие люди не теряют разума, но лишь потому, что его не имеют.

• Не путайте разницу между «ценой» и «ценностью». Чем ценнее продукт, тем выше цена.

• Прибыль всегда зависит от организации дела и никогда от объема продаж.

• Чем больше будете знать, тем более уверенно и убедительно сможете действовать.

• Мотивация – это внутренняя сила, влекущая человека к достижению поставленной цели. Самый сильный «мотиватор» сам человек.

• Учитесь любить себя. Чем больше вы сами себя уважаете, тем больше будут уважать вас другие.

• Чем большим знанием вы обладаете, тем больше будете убеждены в осуществлении ваших желаний и планов.

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета