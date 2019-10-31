90 ЛЕТ FERRARI

Гоночная команда, именуемая «Скудерия Феррари» (Scuderia Ferrari) была основана Энцо Феррари в 1929 году. Начала производить транспортные средства только в 1947 году.

В настоящее время компания Ferrari принадлежит группе Fiat. Председателем совета директоров и президент компании CEO ранее был Серджио Маркионне. Головной офис и производство находится в итальянском городе Маранелло, вблизи Модены.

94,4 % акций Ferrari принадлежит концерну Fiat.

Традиционный цвет автомобилей – красный, но компания выпускает автомобили и других цветов.

Численность персонала компании на конец 2008 года составила 3017 человек (на 3,1 % больше, чем в 2007 году). Оборот в 2008 году составил 1,921 млрд евро (на 15,2 % больше, чем в 2007 году).

Гоночное подразделение компании «Скудерия Феррари» выступает в гонках Формула 1 и является самой успешной за всю историю гонок (15 раз становились чемпионами мира и 16 раз выигрывали Кубок конструкторов).

Компания (первоначальное название её было Auto Avio Costruzioni) была основана в 1929 году гонщиком, конструктором и испытателем автомобилей «Альфа-Ромео» Энцо Феррари. Первоначально она производила различное оборудование для автомобилей. Сделанные компанией автомобили выпускались под маркой «Альфа-Ромео». С этой компанией у Феррари был договор. Первый автомобиль, носящий уже собственно имя «Феррари» появился в 1946 г. Это была модель Ferrari 125, с мощным 12-цилиндровым алюминиевым двигателем, призванная воплотить в жизнь мечту её создателя: придать обыкновенному дорожному автомобилю свойства гоночного без ущемления комфортабельности. В качестве торговой марки фирмы Энцо Феррари избрал гарцующего жеребца на жёлтом фоне.

Эмблема Ferrari – гарцующий жеребец на жёлтом фоне – впервые появилась в печатных материалах и официальных документах компании в 1929 году. Однако в то время «Гарцующий жеребец» не изображался на машинах, так как они принадлежали Alfa-Romeo и имели собственную эмблему в виде клеверного листа на белом фоне треугольной формы.

Энцо Феррари в своих воспоминаниях писал:

«В качестве заводской марки я продолжал использовать изображение вздыбленного коня, которое появилось у меня сначала на машинах Scuderia Ferrari. История этого вздыбленного коня простая и забавная. Такую эмблему нес на своем истребителе Франческо Баракка с первой мировой войны. Его сбили под Монтелло. Когда в 1923 году я выступил на трассе «чиркуито дель Савио» в Равенне, я познакомился с графом Энрико Баракка, отцом героя. Он представил меня своей жене, графине Паолине Баракка, которая однажды предложила: Феррари, а почему бы вам не изобразить вздыбленного коня моего сына на вашем гоночном автомобиле? Он принесет вам удачу.

Ferrari Enzo

Появление специальной модели Ferrari Enzo в честь знаменитого конструктора призвано напомнить автомобильному миру о передовой конструкторской школе Ferrari, которая убедительно подтверждается выдающимися успехами в Формуле-1. Двухместный спортивный автомобиль оснащён 12-цилиндровым двигателем объёмом 6 литров и мощность 660 л. с. Время разгона до 100 км/ч составляет всего 3,65 секунды. Максимальная скорость «Энцо Феррари» – 350 км/ч. Дизайн автомобиля разработало известное кузовное ателье Pininfarina. Модель «Энцо Феррари» несет в себе черты болидов Формулы-1 – обтекаемый корпус и узкий салон. Двери открываются вверх. Все важнейшие функции управления, включая переключение передач, вынесены на руль. Автомобиль оснащен 6-ступенчатой коробкой, смена передач осуществляется с помощью специальных клавиш на руле. Выпущено всего 399 автомобилей. Фирма предлагала их своим наиболее верным и известным клиентам по предварительным заявкам. Цена автомобиля составляла минимум 500 тысяч евро.

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета