О ДОНБАССЕ

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости мог бы принять участие в переговорном процессе между Россией и Украиной, в том числе в нормандском формате.

«Я считаю, что обмен заключёнными между Украиной и Россией был очень большим шагом, и это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я включился (в переговорный процесс. – Ред.), я включусь. Но это действительно очень позитивный шаг», – сказал он.

Ранее Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами.

По его словам, обмен может стать большим шагом к миру.

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским приветствовала прогресс в вопросе разведения сил возле посёлка Золотое в Донбассе.

Во время разговора в центре внимания находилась подготовка к саммиту в нормандском формате.

Меркель надеется, что удастся осуществить разведение сил в районе населённого пункта Петровское.

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: политикаАвтор: Из Интернета