СПОРТ

ФУТБОЛ НЕПРЕДСКАЗУЕМ

Международный футбольный детско-юношеский турнир Dagomys Cup, в котором участвовала команда «Нарт» из Абхазии, прошел в Сочи.

В играх приняли участие наши дети 2009 года рождения и занял пятое место.

В матче за пятое место «Нарту» снова противостоял Дагомыс, который удалось обыграть. Тренер нашей команды И. Кация сказал, что пятое место на турнире нельзя считать удачным, учитывая, что на этом же турнире команда из Абхазии брала серебро.

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту