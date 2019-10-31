ПОДВОДИЛИ ИТОГИ, АНАЛИЗИРОВАЛИ УРОКИ

В Общественной палате Республики Абхазия

Подошел к концу срок полномочий Общественной палаты Республики Абхазия в четвертом ее рабочем составе.

Во вторник, 29 октября, состоялось заключительное заседание, на котором члены Палаты подвели итоги работы. Вел заседание заместитель секретаря ОП Данил Убирия. Некоторое время назад Нателла Акаба, работавшая секретарем Палаты и определявшая стратегию деятельности этого важнейшего инструмента гражданского общества в Республике Абхазия на протяжении всех четырех сроков, сообщила, что снимает с себя полномочия и отходит от дел.

Сам факт, что произошло это буквально за несколько недель до завершения срока деятельности Палаты, у многих вызвал удивление и непонимание. И, конечно, на этом заключительном заседании члены Палаты начали разговор о роли Нателлы Нуриевны в деле становления Палаты, ее политическом и общественном статусе знаковой фигуры среди абхазских политиков в целом. Выступающие отзывались о Н.Н. Акаба с большим уважением.

Затем разговор перешел на работу самой Палаты. Первым выступил самый опытный член Палаты Сократ Джинджолия. Заочно оппонируя тем нашим гражданам, которые считают, что Палату надо распустить, он аргументированно расставил точки над «i», обозначив самые важные направления работы, напомнил, что на площадке Общественной палаты не раз проходили встречи провластных и оппозиционных групп, обсуждались самые актуальные проблемы, волнующие общество, и многие другие вещи, отношение к которым в стране и определяет гражданские ценности.

С таких же позиций выступили и другие члены Палаты – Людмила Лолуа, Отар Лакрба, Низам Хапат, Геннадий Маргания, Хачик Минасян, Александр Страничкин, Гули Кичба, Руслан Хашиг, Манана Гургулия и другие. В выступлениях прозвучали и важные предложения по усовершенствованию дальнейшей работы Палаты. В частности, Руслан Хашиг подчеркнул, что необходимо вернуться к идее приглашения экспертов, чья помощь необходима на стадии обсуждения и анализа важных законопроектов, которые предстоит принять Народному Собранию – Парламенту РА. Поскольку работа экспертной группы должна быть соответствующим образом оплачена, необходимо заложить расходы на это в бюджет заранее.

Представитель г. Пицунды Тенгиз Габуния выступил с критическими замечаниями, подчеркнув, что он ожидал от ОП больше – работа за год, в течение которого он является членом Палаты, представилась ему вялой и неэффективной и в перспективе важно сделать роль Палаты в обществе более значимой.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА