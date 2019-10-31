ЦВЕТ АБХАЗСКОЙ НАЦИИ БЫЛ УНИЧТОЖЕН В 1937 ГОДУ

В Абхазии отметили День памяти жертв политических репрессий. Отдать дань памяти погибшим в сталинских лагерях и тюрьмах к памятнику жертвам политических репрессий в Сухуме пришли Президент РА Рауль Хаджимба, вице-президент РА Аслан Барциц, Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, представители правительства, родственники репрессированных.

Председатель абхазской Ассоциации жертв политических репрессий Анатолий Пилия подчеркнул, что память об этих событиях не исчезает.

Дочь Адиле Абасс-оглы Лейла Василиади поделилась воспоминаниями: «Это очень тяжелый день в нашей жизни, потому что семья моей мамы почти исчезла в 1937 году. Когда уничтожили всю семью Нестора Лакоба, маму посадили как члена его семьи. Ее отправили в Тбилиси, а потом уже в ссылку. Эта была большая трагедия для абхазского народа. Вся интеллигенция, весь цвет абхазской нации были уничтожены в 1937 году. Очень важно всем хранить память об этих событиях, чтобы такое никогда не повторилось. Люди, которые стали жертвами репрессий, безвинно погибли».

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия