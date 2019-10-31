ПОЧЕМУ?

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На набережной Махаджиров, в районе памятника Неизвестному солдату, установлен флагшток с нашим национальным символом.

Очевидно, место для него изначально выбрано неудачно. Что первым было сделано: установлен флагшток или натянуты электропровода – осталось неизвестным.

Любой силы ветерок «закидывает» Государственный флаг на провода, надолго оставляя его там. В таком состоянии главный символ страны пребывает достаточно долго. Некоторые горожане пытались его распутать с помощью длинного шеста. Ничего не получилось. Высота большая, да и опасно это. Там проходит электрический ток высокого напряжения.

Видимо, настало время, когда этот неприятный момент можно решить только переносом флагштока подальше. Возникает вопрос: почему на такие вещи не обращают внимания соответствующие службы? Или мы любим свой город, флаг только тогда, когда проводим праздничные мероприятия? Надеяться на дворников-гастарбайтеров, которые это исправят, не стоит. Работа у них такая – смотреть только вниз, под ноги.

Редакция благодарит горожан, которые информируют нашу редакцию о некоторых, на первый взгляд, незначительных моментах. Но они касаются столицы нашей страны и флага, который впитал в себя нашу новейшую историю республики.

Национальный флаг Абхазии – это Память, Победа, Независимость, Гордость и новое, геополитическое определение государства-победителя.

Читатели говорят, что в таком висячем «бельевом виде» символ страны находится более месяца. Кто-то скажет: «Надо было сообщить городским властям».

Нет, уважаемые! Городские работники обязаны каждый день обходить (объезжать) город с его многочисленными дорогами, тротуарами, переулками, парками, речушками и предпринимать необходимые меры.

Есть надежда, что новый мэр Сухума с его креативностью и деловой хваткой изменит столицу в пользу горожан и страны.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА