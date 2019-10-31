ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил работников научной сферы с профессиональным праздником – Днём науки.

В поздравлении говорится: «Уважаемые работники научной сферы! Искренне поздравляю вас с Днём науки. Вашими достижениями в научных исследованиях обогащаются естественнонаучные и гуманитарные сферы знаний. Наука – одна из важнейших опор государства. Именно она двигает общество вперед, совершенствует знания истории Родины и открывает её новые вехи.

Спасибо вам за вашу активную, целенаправленную работу, за вклад в отечественную науку. Пусть все ваши планы будут востребованы и реализованы! Желаю вам успехов, новых замечательных открытий, мира, крепкого здоровья и счастья!»

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс