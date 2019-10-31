ПАМЯТЬ О ТРАГИЧЕСКИХ ГОДАХ

30 октября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий 30–40 гг. ХХ века.

Глава государства отметил важное значение знания истории – чтобы подобные события не происходили в жизни будущих поколений.

«Это наша история, наши люди, которые пожертвовали собой для того, чтобы Абхазия сохранилась. Очень важно знать и помнить историю. Нам нужно сделать все, чтобы эта память сохранилась и была передана будущим поколениям, чтобы такие события в жизни нашего народа и других народов не повторялись», – сказал Президент.

В возложении также приняли участие Вице-президент Аслан Барциц, Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия, руководитель Администрации Президента Беслан Барциц, члены Правительства, депутаты Парламента, представители политических и общественных организаций.

Глава государства также принял участие в церемонии возложения цветов и на митинге в Гагре на территории крепости Абаата, где идут реставрационно-строительные работы в здании будущего музея «Абхазский ГУЛАГ Абаата», посвященного жертвам политических репрессий.

Номер: 115Выпуск: 3855Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА