РОССИЯ – АБХАЗИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ

В Министерстве иностранных дел России прошла встреча заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в РФ Игорем Ахба.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы абхазо-российских отношений, а также внешнеполитического взаимодействия в контексте укрепления международных позиций Республики Абхазия.

Номер: 116Выпуск: 3856Рубрика: политикаАвтор: Министерство иностранных дел России