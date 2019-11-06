Главная




 
РОССИЯ – АБХАЗИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ 06.11.2019

РОССИЯ – АБХАЗИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ

В Министерстве иностранных дел России прошла встреча заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в РФ Игорем Ахба.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы абхазо-российских отношений, а также внешнеполитического взаимодействия в контексте укрепления международных позиций Республики Абхазия.


Номер:  116
Выпуск:  3856
Рубрика:  политика
Автор:  Министерство иностранных дел России

Возврат к списку

 