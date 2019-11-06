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06.11.2019
Номер: 116
Выпуск: 3856
Рубрика: политика
Автор: Министерство иностранных дел России
РОССИЯ – АБХАЗИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ
В Министерстве иностранных дел России прошла встреча заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Абхазия в РФ Игорем Ахба.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы абхазо-российских отношений, а также внешнеполитического взаимодействия в контексте укрепления международных позиций Республики Абхазия.
Номер: 116
Выпуск: 3856
Рубрика: политика
Автор: Министерство иностранных дел России