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06.11.2019

НАЗНАЧЕНИЯ

31 октября 2019 года Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал ряд указов о назначениях министров:

вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия назначен Нанба Джансух Эдуардович;

министром культуры Республики Абхазия назначена Арсалия Эльвира Анатольевна;

министром демографии и репатриации Республики Абхазия назначен Дбар Беслан Андреевич;

министром здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия назначен Цахнакия Тамаз Мурманович;

министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия назначен Квициния Лев Константинович;

министром по налогам и сборам Республики Абхазия назначен Курмазия Даур Леонтьевич.

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31 октября 2019 года Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал ряд указов о назначениях председателей государственных комитетов:

председателем Государственного комитета Республики Абхазия по курортам и туризму назначен Гарцкия Автандил Зефикович;

председателем Государственного комитета Республики Абхазия по сельскому хозяйству назначен Какалия Амиран Георгиевич.


Номер:  116
Выпуск:  3856
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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