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НАЗНАЧЕНИЯ
31 октября 2019 года Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал ряд указов о назначениях министров:
вице-премьером, министром финансов Республики Абхазия назначен Нанба Джансух Эдуардович;
министром культуры Республики Абхазия назначена Арсалия Эльвира Анатольевна;
министром демографии и репатриации Республики Абхазия назначен Дбар Беслан Андреевич;
министром здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия назначен Цахнакия Тамаз Мурманович;
министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия назначен Квициния Лев Константинович;
министром по налогам и сборам Республики Абхазия назначен Курмазия Даур Леонтьевич.
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31 октября 2019 года Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал ряд указов о назначениях председателей государственных комитетов:
председателем Государственного комитета Республики Абхазия по курортам и туризму назначен Гарцкия Автандил Зефикович;
председателем Государственного комитета Республики Абхазия по сельскому хозяйству назначен Какалия Амиран Георгиевич.
Номер: 116
Выпуск: 3856
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА