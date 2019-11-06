ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА РА

Это было первое заседание осенней сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия в этом году (состоялось 31 октября), поэтому оно открылось торжественно, с исполнением Государственного Гимна РА. Но перед его началом Спикер Валерий Кварчия объяснил, почему давно, почти четыре месяца, не проводились заседания сессии. Тому были, по его словам, объективные причины – предвыборный период, когда некоторые депутаты и сами выдвигались кандидатами в президенты и вице-президенты, перенос из-за выборной кампании летних каникул парламентариев с августа на сентябрь и т.д. Но при этом они участвовали в выборном процессе и инаугурации вновь избранного Президента, встречали и провожали в те дни многочисленных гостей Абхазии. Спикер поблагодарил депутатов за такую активную деятельность.

Работа заседания сессии началась после утверждения повестки дня с обсуждения и затем принятия в первом и втором окончательном чтениях Закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О повышении размера пенсии отдельным категориям пенсионеров в Республике Абхазия». Проект представил официальный представитель Президента в Парламенте Дмитрий Шамба. По его словам, пенсии увеличиваются круглым сиротам – 123 человека, инвалидам с детства – 2 426 человек и инвалидам Советской армии 1-й, 2-й и 3-й групп – 38 человек, всего 2 587 человек. Дополнительная потребность на финансирование выплат пенсий в месяц составит 2 712 700 рублей, и эта сумма будет выплачиваться из бюджета Пенсионного фонда РА, причем будет сделан перерасчет и выплачены компенсации с 1 июля этого года.

И хотя долгожданным назвала законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части регулирования НДС» выносившая его на обсуждение заседания председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр, документ вызвал много вопросов и сомнений. Да, он «меняет существующую ситуацию и отражает проблемы», но «процедура налогообложения усложняется, а надо бы облегчать, и вырастут злоупотребления на границе». Проект закона принят в первом чтении, а все высказанные предложения будут обсуждаться в Комитете ко второму чтению, как заверила Натали Смыр. В целом проект направлен на применение дифференцированного подхода «в определении ставок налога на добавленную стоимость – 0%, 3%, 7% и 10%», «на установление более справедливого налогообложения по отношению к налогоплательщикам, находящимся в различных социально-экономических условиях» и т.д. Время покажет, каким в конечном результате будет закон и как его станут применять.

Следующим законопроектом, вынесенным на депутатское обсуждение Натали Смыр, был «Об упрощенной системе налогообложения». Это совершенно новый проект и приведет к замене спецналога на отдельные виды деятельности, вводит единый налог с оборота и тем самым упрощает ведение бизнеса и т.д. Принят в первом чтении. С введением в действие этого Закона завершается формирование налоговой системы в Абхазии.

После долгих дискуссий и высказывания полярных взглядов законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2019 год», который представила Натальи Смыр, был снят с повестки дня.

Парламентарии утвердили внесенные Кабинетом Министров РА изменения в его собственное Постановление от 27 мая 2016 года «Об одобрении «Перечня сырья и материалов, ввозимых производителем товаров, предназначенных для промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в Республике Абхазия и ввоз которых на таможенную территорию Республики Абхазия не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения)». Речь в данном случае идет о строительстве завода и производстве цемента в селе Пакуаш Очамчырского района.

На заседании сессии для разработки законодательства в социальной сфере была утверждена рабочая группа Парламента, которая должна представить соответствующие проекты до 1 февраля следующего года.

В заключение заседания сессии тайным голосованием парламентарии избрали Фатиму Алексеевну Квициния на должность председателя Арбитражного суда Республики Абхазия.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 116Выпуск: 3856Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА