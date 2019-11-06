ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА РОССИИ

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День народного единства связан с событием 1612 года. Именно 4 ноября народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского выдворило из российской столицы польских интервентов. Более 10 тысяч людей из всех сословий России объединились и дали отпор врагу.

Это событие имеет большое значение для страны. Во-первых, с изгнанием поляков завершилось Смутное время, начавшееся в 1598 году после смерти последнего царя из династии Рюриковичей, который не оставил наследника. Это было время разбоев, грабежей, голода, на троне один за другим сменялись самозванцы, которые выдавали себя за сына Ивана Грозного. Во-вторых, в стране избрали нового царя – Михаила Федоровича из династии Романовых.

По всей стране пройдут акции, фестивали и концерты.

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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем народного единства.

«Уважаемый Владимир Владимирович!

Поздравляю Вас и весь многонациональный народ Российской Федерации с праздником – Днём народного единства.

День народного единства – один из самых главных государственных праздников Российской Федерации. Этот праздник стал неотъемлемой частью истории России и олицетворяет единение людей разных национальностей, сословий и вероисповедания и, несомненно, является символом высокой духовности, патриотизма и преданности Отчизне.

Сегодня Россия благодаря Вашей внешней и внутренней политике – сильное государство, у которого есть великое прошлое, настоящее и будущее. В этот праздничный день желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всем жителям Российской Федерации мира, добра и благополучия».

Номер: 116Выпуск: 3856Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА