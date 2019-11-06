Спорт

В Волгограде состоялся открытый межрегиональный турнир по каратэ кёкусинкай (кумитэ) среди юношей и девушек 12-13 лет и 14-15 лет, среди юниоров и юниорок 16-17 лет, в котором приняли участие до 200 участников из Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, Республики Дагестан, Республики Крым и Республики Абхазия. Пятнадцать бойцов сборной Абхазии стали призёрами: четыре чемпиона, пять серебряных призеров и шесть бронзовых.

Чемпионами стали: Роберт Карапетян, Лера Джалагония, Виолетта Кондакчян (все из Агудзеры) и Демьян Лепсая (Очамчыра).

Серебряные медали достались: Ахмату Аджинджалу (пос. Агудзера), Ахре Амичба (Сухум), Арианне Куржеевой, Дмитрию Куржееву и Алмасу Тарба (все из Очамчыры).

На третью ступеньку пьедестала поднялись: Инал Тарканов, Илья Анкваб, Леон Возба, Саид Кацуба (все из Сухума), Алан Якуб-оглы (Очамчыра) и Анаида Мелконян (Агудзера).

Состав сборной Абхазии был укомплектован спортсменами из Сухума, Очамчыры и Агудзеры.

Тренируют спортсменов Виталий Читанава (Сухум), Зураб Мурадян (Очамчыра) и Темур Читанава (Агудзера).

Номер: 117Выпуск: 3857Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту