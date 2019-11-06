В ПОИСКАХ РАБОТЫ

Есть ли безработица в Абхазии? Если сказать «да», то надо привести официальные данные, но учет не работающих в республике не ведется. Тем не менее, у каждого из нас есть родственники, друзья или знакомые, которые не могут устроиться на работу по специальности. Кто-то вынужден уехать за пределы Абхазии, а кто-то еще не потерял надежду найти ее именно на родине. Прежде в Абхазии функционировали Государственная служба занятости и Государственный фонд содействия занятости населения. Распоряжением Кабинета Министров они прекратили свою деятельность в ноябре 2019 года. Управление по труду и занятости не является их правоприемником. В чем же заключается его работа и может ли оно эффективно решать вопросы, связанные с трудоустройством населения? С этим вопросом корреспондент «РА» обратилась к начальнику Управления по труду и занятости Министерства труда и социального обеспечения (ныне – Министерство здравоохранения и соцобеспечения РА) Каме Адзинба.

– В составе Управления функционируют три отдела: отдел заработной платы и трудовых ресурсов, отдел охраны труда и отдел занятости. В чем наша основная задача? В 2017 году вступил в силу новый Трудовой кодекс Республики Абхазия. Мы работаем в соответствии с ним, но так как нет практики его применения, нет подзаконных актов – наша основная задача разработать проекты, чтобы этот Трудовой кодекс мог полноценно заработать. Каждый отдел работает над такими проектами. Их немало. В настоящее время разработан Проект по расчету отпусков и средней заработной платы, который представлен на согласование (с другими министерствами) и после будет направлен в Кабинет Министров. Есть проекты, которые находятся на стадии разработки.

Что касается трудоустройства населения, у нас есть сайт, где мы размещаем заявки, которые принимаем от граждан, ищущих работу, и организаций, способных предоставить ее. Нуждающиеся в трудоустройстве направляются нами в эти организации.

В настоящее время, помимо разработки проектов, наша основная цель – создать полноценную базу по трудоустройству у организаций и качественно наладить работу сайта.

Дело в том, что до 2014 года в каждом районе Абхазии была штатная единица. Занимающий ее работник собирал информацию по вакансиям и предоставлял в службу занятости. В 2014 году произошла оптимизация, эти единицы ликвидировали.

В соответствии с Трудовым кодексом все организации в течение шести рабочих дней должны предоставить в Управление по труду и занятости список вакантных мест, но они этого не делают, а у нас нет конкретного рычага давления на них, мы не можем обязать их, привлечь к ответственности. Словом мы пытаемся сформировать базу данных по трудоустройству по организациям. Взяли список зарегистрированных организаций, разослали письма в электронном варианте, напомнив, что они должны давать нам такую информацию.

В основном в поисках работы к нам обращаются технические специалисты, рабочие, разнорабочие, но в последнее время приходили и молодые люди с высшим образованием. Мы трудоустроили девушку, окончившую юридический факультет, взяли на работу к себе в Управление. Другим дали направление в один из банков, но, к сожалению, их не приняли, они не подошли по образованию.

Недавно к нам обратился мужчина, открывший птицефабрику в селе Ачадаре Сухумского района. Ему требуются работники. Те, кого мы направили, не подошли по возрасту, по территориальному признаку. Будем ждать новых заявок.

Мы берем на учет граждан, которые имеют внутренние паспорта, а иностранцам, обращающимся к нам с просьбой о трудоустройстве, помочь не можем.

Конечно, хорошо, что в министерстве есть такое подразделение, куда люди могут обратиться в поисках работы. Да, помогут не всем, но ведь кому-то помогут. А если руководители организаций более ответственно подойдут к поставленной перед ними задаче своевременно сообщать об освободившихся вакансиях, можно будет трудоустроить еще больше наших граждан. И тогда в нашей стране не будет безработицы.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 117Выпуск: 3857Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ