СВАДЬБА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обсуждая тему

Осень – жаркая пора в Абхазии. Как в прямом, так и в переносном смысле. Свадебный сезон заряжает страну предновогодней эйфорией. С каждым годом масштабы проведения свадеб увеличиваются. На этот счет среди населения бытуют противоречивые мнения. Одни считают, что стиль проведений свадеб отошел от исконно абхазских традиций, другие – что время неумолимо движется вперед, диктуя свои требования.

Раньше было неприемлемым, чтобы молодожены вместе выходили к гостям, жених прятался. Невесту могли завести в шатер, когда тамада произносил тост за жениха и невесту. Сейчас молодожены вместе стоят перед гостями. Кроме того, существенно растет число приглашенных на торжество. Свадебное меню становится все изысканнее. Безусловно, 21 век вносит свои коррективы, да и раньше кавказские свадьбы всегда отличались большим размахом. Однако в последние годы масштабы торжества зачастую стали переходить за рамки.

Эталон и традиции

В прошлом абхазские свадьбы проводились так: молодожены вместо обручальных колец обменивались подарками. К примеру, невеста передавала жениху полотенца или платки с национальным орнаментом. А парень мог подарить семье невесты рог или живую лань. Это означало, что он охотник, который сможет кормить семью. В день торжества родители невесты не появлялись на свадьбе. Количество гостей на свадьбах в давние времена и сейчас сравнить невозможно. Раньше на свадьбах собиралось 200-300 гостей. Что касается свадебного меню, то оно кардинально отличалось от современного. Собирались соседи, родственники, друзья и помогали друг другу кто чем мог. Кто-то готовил блюда: мамалыгу, хачапур и т.д. Кто-то оформлял шатер. Тамадой на свадьбе выбирали уважаемого человека, который не нарушал традиций чередования тостов. Речи не было о том, сколько стаканов выпить. Молодые люди на свадьбе вообще не употребляли алкоголь, пока старшие сидели за столом. Что касается развлечений, то раньше старшие пели. Особенно когда застолье уже подходило к концу. Пели, чтобы не торопить гостей, не торопить застолье. Там молодые могли услышать наставнические советы. Старшие рассказывали притчи о деяниях мудрецов.

Хотя это было относительно недавно, все же такие обряды я не застала. Сейчас все иначе, я не берусь говорить – стало лучше или хуже. Скажу одно: к современным традициям я привыкла. Хотя понимаю, что есть вещи, которые нужно искоренять. Зачастую наблюдается нарушение общечеловеческих норм.

Современность и новшество

21 век характеризуется медийностью, соперничеством, роскошью, а зачастую завистью. В погоне за тем, чтобы сыграть свадьбу лучше кого-то, не учитывается самое важное: нужно ли это соперничество виновникам торжества?

Свадебное утро начинается так: кортеж молодых – неотъемлемая часть торжества. Вереница сопровождающих невесту машин громкими сигналами и лихой ездой оповещает о радостном событии. Так жених с невестой проводят первую половину дня: прогулка, фотосессия, веселье с сопровождающими их друзьями. Похвально, что обязательным местом посещения является мемориал Славы, где молодожены чтят память павших в Отечественной войне народа Абхазии, тех, кто ценой жизни подарил им возможность создать семью на родной земле. Далее жених и невеста отправляются в ЗАГС для прохождения церемонии бракосочетания. В торжественной обстановке, обменявшись обручальными кольцами в знак подтверждения любви и верности, они из статуса жениха и невесты переходят в статус мужа и жены.

Во второй половине дня виновники торжества направляются в банкетный зал. К моменту их приезда и без того красивый зал украшается дизайнерами и флористами. Сегодня интерьер залов поистине изумляет: потрясающей красоты многоярусные торты, причудливые цветочные композиции с инициалами молодых, арки, украшенные гирляндами, инсталляции, световые декорации и много чего еще. В общем, разглядывать эту красоту можно как минимум полвечера. Для молодоженов выделено специальное место, что мне кажется правильным. Ведь мы приходим на свадьбу, чтобы поздравить молодых и иметь возможность лицезреть их. Количество гостей зачастую переваливает за тысячу. Это по абхазским обычаям демонстрирует гостеприимство, которым испокон веков славились абхазы. Современное свадебное меню ранообразно – сладости, закуски, выпечки, мясные и овощные блюда и многое другое. При этом многие с сожалением признают, что такое количество еды на свадьбах, как правило, излишне. И верно: ведь мы приходим, чтобы разделить радостное событие с молодоженами, а не для того, чтобы поужинать. Количество напитков тоже переваливает норму. Но тут уже все зависит от гостей. Каждый должен знать меру. Следующей немаловажной составляющей торжества является музыкальная часть. Для развлечения гостей приглашаются различные танцевальные и музыкальные коллективы. Исполняются как абхазские, так и зарубежные хиты. Тут, как говорится, песни на любой вкус и возрастную категорию. Зажигательные абхазские танцы разогревают и без того жаркую обстановку. Единственная традиция, напрягающая меня всегда, – это стрельба, которая сопровождает привод невесты. К чему это? Кто-то говорит – к изгнанию злых духов, кто-то – к ознаменованию радости и т.д. Мне кажется, что оружие – это символ насилия. Ему не место на свадьбе. Не так давно в Чечне запретили стрельбу на свадьбах после нескольких несчастных случаев. Аналогичные происшествия были и в Абхазии. Однако стрельба по сей день продолжается. И если уж считают нужным это делать, то пусть стреляет тот, кто умеет обращаться с оружием. Не нужно давать оружие молодым, эмоциональным людям, чтобы они выпустили весь рожок, а зачастую, не один, в небо.

Свадьба – событие, о котором мечтает, наверное, каждый. Самый важный день в жизни молодоженов, нужно провести максимально комфортно для виновников торжества. Каждый должен проводить торжество в рамках своих возможностей. Главное – помнить, что этот день не для гостей, а для молодых. Можно, к примеру, сэкономить на меню, но купить свадебное платье по душе невесты.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 117Выпуск: 3857Рубрика: обществоАвтор: Мадина ЧАГАВА