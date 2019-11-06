МЧС АБХАЗИИ ПЛАНИРУЕТ РАБОТУ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния провел расширенное совещание с руководителями центрального аппарата и районных подразделений спасательного ведомства.

Как отмечается в сообщении, на совещании были подведены предварительные итоги работы министерства за 10 месяцев 2019 года, определены приоритеты деятельности МЧС Абхазии в 2020 году. Особое внимание уделили вопросам усовершенствования структуры министерства, усиления дисциплины в подразделениях, повышения профессионального уровня сотрудников.

В числе наиболее важных направлений работы на совещании обозначены вопросы завершения формирования медицинского управления при МЧС Абхазии, технического обеспечения работы районных подразделений МЧС, усиления профилактической работы с населением, в частности, в связи с началом отопительного сезона.

По итогам совещания руководителям центрального аппарата и районных подразделений МЧС РА предписано в ближайшее время представить план работы на 2020 год, согласно которому будет спланирована деятельность всего министерства.

Номер: 117Выпуск: 3857Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия