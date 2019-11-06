БОГАТЫРЬ ИЗ СЕЛА ПСЫНАДАХА

АИААИРА – 26

Доброволец Замир Маремшаов приехал на защиту Абхазии из села Псынадаха («Красивый родник») Зольского района Кабардино-Балкарии. Его прозвище было Богатырь, и фамилия означала то же. Он участвовал почти во всех главных наступательных операциях Абхазской армии. Получил одно ранение. А погиб не в бою, оказался рядом с добровольцем-соотечественником Казбеком Хурановым, у которого из кармана случайно выпала чека ручной гранаты. Схватив ее, Казбек подбежал к открытому окну, но там играли дети, и он прижал гранату к животу. Взрывом гранаты был убит и Замир. Это произошло в Пицунде 27 августа 1993 года. Он погиб в тот день, когда поминали ушедшего из жизни его отца, на 52-й день.

Замир был старшим в многодетной семье Зои Доткуловой и Лиуана Маремшаова. Все считали его особенным. Он хорошо учился, занимался восточными единоборствами, помогал родителям, соседям, не пил, не курил. Он был крепким и сильным, мог руками согнуть и разогнуть железный прут, ребром ладони поломать кирпич. Он работал автослесарем в родном селе.

Узнав из телевизионных новостей, что в Абхазии началась война, спокойный, уравновешенный, миролюбивый Замир сказал матери: «Абхазы нам братья, надо к ним поехать на помощь». И поехал, и храбро сражался, и отдал свою жизнь за нашу Родину, и посмертно награжден медалью «За отвагу».

И подвиг его, как и подвиг других добровольцев, стал известен всем благодаря ученому Лиле Ризовне Хагба, написавшей книгу «Их души тают над горами». Светлая память всем погибшим за свободу Абхазии. Будем чтить и помнить.

Публикацию подготовила Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 117Выпуск: 3857Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ