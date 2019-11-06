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Грузинские силовики возобновили работы по возведению поста у села Синагур, вплотную примыкающего к государственной границе Южной Осетии.

В Южной Осетии действия грузинской стороны по строительству блокпоста вблизи осетинского села Синагур в Дзауском районе республики расценивают как наращивание напряженности на госгранице, об этом сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на главу пресс-службы Комитета госбезопасности республики Екатерину Бязрову.

«28 октября в окрестностях населенного пункта Синагур возобновилось ранее приостановленное строительство блокпоста полиции Грузии. Грузинская сторона вместо отвода своих вооруженных формирований, прекращения незаконных строительных работ и деэскалации напряженности, продолжает наращивать присутствие в пограничной зоне Южной Осетии, создавая тем самым дополнительные угрозы безопасности», – сказала Бязрова.

Комитет проинформировал о провокационной деятельности грузинской полиции миссию наблюдателей Евросоюза посредством «горячей линии» МПРИ.

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничной службы КГБ Южной Осетии зафиксировали попытку проникновения разведывательной группы одной из грузинских силовых структур общей численностью 4-5 человек на территорию Южной Осетии.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять «законные способы для защиты населения от возникающих угроз», однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.

Ситуация обсуждается на технических встречах формата Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, а также в рамках Женевских дискуссий, но пока безрезультатно.

Номер: 117Выпуск: 3857Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия