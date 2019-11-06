ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ БЫЛО ПРАВИЛЬНО?

Парламент уже несколько месяцев переносит принятие поправок в закон «О судебной власти», которые предполагают введение электронного формирования суда, а также видео- и аудиозаписи судебных заседаний. Верховный суд же утверждает, что без модернизации дальнейшая их деятельность невозможна.

Все началось с реформы

Работа над судебной реформой в Абхазии началась в июле 2012 года, когда была создана Парламентская рабочая группа по работе над проектами законов Абхазии по судебной реформе. В декабре 2014 года проект Конституционного закона Абхазии «О судебной власти» был принят депутатами Парламента в первом чтении.

Как тогда объяснял председатель Комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агрба, судебная реформа была необходима для преодоления кризиса отечественной юрисдикции. Цель реформы – совершенствование судебной системы, повышение квалификации судей и качества правосудия.

В законопроекте были установлены требования к кандидату на должность судьи – возраст, стаж и квалификация. Также были увеличены сроки исполнения полномочий судей – 10 лет для судей общей юрисдикции и Арбитражного суда, 15 лет для судей Конституционного суда без права переизбрания на новый срок.

По новым правилам была предусмотрена дисциплинарная ответственность судей за различные нарушения – от выговора до прекращения полномочий и материальное наказание за нарушение рассмотрения дел в разумные сроки.

Главным нововведением судебной реформы стало учреждение Конституционного суда Абхазии, которому подведомственны постановления Парламента, указы Президента и Кабмина. Раньше функции Конституционного суда выполнял Верховный суд.

Протокол по новым правилам

В числе нововведений было и обязательное использование в судах судебно-информационной системы. По новому закону весь судебный процесс должен сопровождаться аудио- и видеопротоколированием. В противном случае возможна отмена судебного акта.

Новые правила были приняты в 2016 году и должны были вступить в силу с 1 июля 2019 года, но средств на их осуществление все еще не хватает.

В последний раз рассмотрение проекта стояло в повестке сессии Народного Собрания 25 июня, но его пришлось передвинуть, так как для принятия не хватило кворума – 25 голосов. Ранее Парламент уже переносил на полгода дату начала действия поправки.

На заседании Парламента председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба заявила парламентариям, что если к установленному времени поправки не вступят в силу, суд будет вынужден прекратить судебные разбирательства.

«Мы не сможем проводить судебные заседания, потому что должно быть аудио- и видеопротоколирование, электронное распределение дел. У нас этого нет, и даже если сегодня деньги дадут, в течение полугода это сделать невозможно», – отметила она.

Дело в финансах

На модернизацию судебной системы необходимо 30 миллионов рублей. Но Министерство финансов выделило Верховному суду всего шесть миллионов.

Дело в том, что, по мнению Минфина, Верховный суд заказывает слишком дорогое аудио- и видеооборудование, рыночная стоимость которого якобы сильно завышена.

«Верховный суд для внедрения автоматизированной судебно-информационной системы (АСИС) заключил контракты с фирмами и индивидуальными предпринимателями, для оплаты которых запросил у Минфина порядка 40 миллионов рублей, однако министерство посчитало это сумму завышенной и профинансировало расходы на общую сумму порядка восьми миллионов рублей за весь период реализации проекта», – сообщили в Минфине.

В марте и апреле 2019 года ведомство отправило свои рекомендации в Верховный суд, на что в суде ответили, что Минфин неправильно рассчитал стоимость оборудования, так как оно не соответствует нужным по контракту характеристикам.

«При проведении сравнительного анализа стоимости приобретаемого оборудования Минфином учитывались все технические характеристики, указанные в контрактах», – отметили в ведомстве.

Кроме того, в контракт, который Минфин отказался финансировать, входит только поставка и монтаж оборудования, но не обучение сотрудников по работе с ним.

В последний раз спорный вопрос обсуждался на заседании Парламента Абхазии 5 июля, где было решено, что поправки в Закон «О судебной власти» вступят в силу 1 ноября 2019 года.

«Одним из базовых принципов принятой судебной реформы был принцип гласности. В связи с этим было необходимо внедрить автоматизированную судебно-информационную систему в деятельность судов. В целях обеспечения программным продуктом и специализированной техникой было принято решение о вступлении в силу данных поправок чуть позже. Надеемся, что к новому указанному сроку судебная реформа пройдет в максимально комфортном режиме», – сказал тогда депутат Парламента, председатель Комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба.

Положение о сроках вступления поправок в Конституционный закон «О судебной власти» было принято Парламентом во втором и окончательном чтении.

Спутник-Абхазия

Номер: 117Выпуск: 3857Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия