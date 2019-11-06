И ЭТО ВСЕ – МЫ?

Не падать нравственно

Как-то невесело стало жить. Изо дня в день тебя настигают сообщения о том, что кто-то погиб – то ли в аварии, то ли от наркотиков, то ли от неизлечимых ныне болезней (онкологии, тромбоза сосудов и т.д.). Да и от свадеб мало радости порой, потому что они сильно бьют по бюджету. Но, конечно же, я не против свадеб. Уж пусть лучше они наполняют нашу жизнь, пусть люди понесут туда последние рубли (Бог воздаст им сторицей), но только не похороны. Свадьбы – это же и улучшение демографии. Только же опять… вырастят родители свое дитя, а он не доживает до положенного срока. Мы не просим годов 100 – 120 и более, до которых доживали наши предки, хоть бы до 70 – 80 дожить. Но сколько молодых похоронено на наших кладбищах… И многие ушли из жизни по их глупости, по неосторожности, а также по недогляду старших, из-за отсутствия нравоучений, должного воспитания и направления, душевных бесед с ними именно со стороны взрослых.

По-моему, с молодежью работают целенаправленно и оберегают её только спортсмены-тренеры, которые ведут со своими питомцами и идеологическую работу. Посмотрите, с каким патриотизмом они выступают на соревнованиях в разных городах и странах, какой у них дух, как гордо держат повсюду наше государственное знамя!

Выше я говорила о крупных, серьезных проблемах, которые мешают нашему развитию и процветанию. Есть и менее значимые – на первый взгляд, но они плохо характеризуют наше общество, говорят о нашем недостаточном воспитании и малой грамотности, об отсутствии самодостаточности. Когда я говорю о «нашем обществе», то имею в виду не только абхазов, а то принято считать, что только абхазы во всех грехах грешны. «Героями» эпизодов, которые приведу ниже, являются представители и других наций, являющихся гражданами Абхазии. Некоторым из этих эпизодов была свидетельницей лично я сама, о других мне рассказали соседи и знакомые.

…Сидит в общественном транспорте на российской стороне мужчина, он знает её, и она его знает, они же из одного абхазского города и даже одной профессии. Он её увидел, как и она его. Она отвернулась, чтобы не смущать мужчину. Не удержалась, еще раз оглянулась – он прикрыл глаза, мол, дремлет, не замечает. Не захотел он встать и уступить женщине, стоявшей недалеко от него в достаточно заполненном автобусе, место свое. Потом она села в освободившееся кресло, больше на него не оглядывалась, на границе тоже старалась держаться подальше от него. Через какое-то время столкнулась с этим мужчиной уже в Абхазии. Он с ней поздоровался, но как-то безрадостно. Вот так! А что бы с ним произошло, если бы тогда он её «узнал», поздоровался, уступил место… Допустим, не мог этого сделать: ботинки натерли, устал, плохо себя чувствует. Но скажи об этом, извинись. Главное, останься мужчиной!

…Зашла беременная женщина в маршрутку. Там и тут сидели молодые парни и в упор ее «не видели». Встала девушка и уступила беременной свое место. И тешила себя надеждой, что – а вдруг! – кто-то из парней попросит её сесть на его место, ведь так полагается среди воспитанных людей и в нормальном обществе. Не тут-то было! Так и проехала девушка на ногах до своей остановки.

...Мама и девочка лет шести занимают два места в маршрутке. Зашла взрослая женщина. Девочка заерзала, хотела встать и уступить место, видимо, знала, что так положено делать. Однако мать глазами и всем выражением лица ей диктовала: сиди! Девочка порывалась сделать добрый поступок еще несколько раз, а мать качанием головы ей это запрещала. Будем надеяться, что за занятое дочкой место в транспорте она хоть заплатила. Возможно, потому и не позволяла ей уступить его, и не брала её к себе на колени. Для неё 20 рублей оказались дороже совести и доброго примера. Интересно, какой вырастет дочь у такой мамаши?!

...Тогда говорили, что она не совсем здорова, иначе не послала бы фото со своим почти обнаженным телом парню, в которого была влюблена. А он это разместил в социальных сетях – на всеобщее посмешище или для укрощения слабой девушки. Видимо, мужскую честь он понимает именно так. Видимо, его так и воспитали или не воспитали никак.

…Последний нашумевший скандал с избиением парня несколькими людьми после свадьбы с зажаренными козами. Это проблема хозяев, должны ли были там, на свадьбе, быть на столах зажаренные козы или нет. И даже дело не в том, где они были куплены. А в том, что бьют, снимают и выкладывают «действо» в соцсетях. Тот, кто это делал, должен был, наоборот, остановить «неравный бой» и не выставлять напоказ людей при их неблаговидном поступке, который они тогда считали необходимой мерой мести.

…Была летняя пора. На пляже мужчина-отдыхающий понес освободившиеся от пива бутылки и сложил их в достаточно аккуратную кучу мусора у волнореза на краю пляжа. В эту кучу мы все обычно складывали наносившийся на пляж мусор после штормов, потом сжигали в вечернее время и любовались этаким пионерским костром. Так вот, одна из местных женщин взялась за мобильник и стала снимать мужчину и эту кучу мусора. Зачем? «А я вывешу, пусть видят, как на пляже грязно!» Другие женщины, тоже из местных, стали её ругать: мол, зачем это делать, мужчина же не оставил тару после себя прямо на пляже, где сидел, а понес к куче. Если куча тебе не нравится, убери её, найди мусорный бак – рядом же живешь. Ты что, специально это делаешь, хочешь сказать, что в Абхазии грязно? Недруги и так выкладывают много негатива, а тут и ты туда же?! Словом, та остановилась, и хочется верить, что сделала выводы. Правда, кучу мусора она не убрала.

Кажется, определенная часть нашего общества не доросла до уровня сегодняшних технологий, не знает, как ими пользоваться, тупо сидит в мобильниках, перекидываясь друг с другом пустыми информациями, тратя на это большую часть времени, которую можно бы использовать для более полезного дела, для воспитания тех же детей, общения с ними. Часто телефоны используются для обливания друг друга грязью, для разжигания страстей и выкладывания негативных, порой надуманных или гиперболизированных фактов.

И обидно, что все это делаем мы, граждане Абхазии. Давайте как-нибудь очистимся от негатива, больше начнем уважать, поддерживать и любить друг друга, поменяем моральный климат в республике. Ведь так не должно продолжаться. Все, о чем я рассказала, знакомо каждому. Но ничего не предпринимается серьезного, чтобы изменилось положение. Я не пессимистка по натуре, но боюсь за нас всех, за будущее поколений.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 117Выпуск: 3857Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА