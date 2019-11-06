СУХУМСКАЯ ШКОЛА №2 ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ

Ученики сухумской средней школы №2 имени Пушкина вернулись в учебное заведение, рассказала директор Ирина Повирскер: «Сегодня началась вторая четверть учебного года, все ученики перешли в один отремонтированный корпус, во втором корпусе отремонтирован третий этаж. Мы разместили все классы, никто за пределами школы не остался. Правда, два класса начальной школы пошли в третью смену, но это – временная мера».

Номер: 117Выпуск: 3857Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия