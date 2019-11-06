СМЕНА ЭПОХ

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7 ноября 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала семьдесят с лишним лет.

В Абхазии с опозданием узнали об Октябрьской революции, в 1917 году была и Февральская революция, и тогда с опозданием пришла весть, так как не было такой связи, что есть сегодня.

Многие, конечно, толком не понимали, если говорить о народной среде. Если говорить об интеллигенции, естественно, она была более продвинутой, много здесь было и русских людей, которые были озабочены этими событиями.

Без Великой Октябрьской революции 1917 года не было бы 31 марта 1921 года – провозглашения независимой Советской Социалистической Республики Абхазия.

Номер: СМЕНА ЭПОХВыпуск: 117Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия