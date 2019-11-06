Главная
СМЕНА ЭПОХ
Дата
7 ноября 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов, которая просуществовала семьдесят с лишним лет.
В Абхазии с опозданием узнали об Октябрьской революции, в 1917 году была и Февральская революция, и тогда с опозданием пришла весть, так как не было такой связи, что есть сегодня.
Многие, конечно, толком не понимали, если говорить о народной среде. Если говорить об интеллигенции, естественно, она была более продвинутой, много здесь было и русских людей, которые были озабочены этими событиями.
Без Великой Октябрьской революции 1917 года не было бы 31 марта 1921 года – провозглашения независимой Советской Социалистической Республики Абхазия.
Номер: СМЕНА ЭПОХ
Выпуск: 117
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия