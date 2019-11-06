41 ГОД В ЭФИРЕ

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В 1978 году в эфир вышла первая передача Абхазского телевидения. С первых дней вещания Абхазское телевидение задало новый стандарт качества журналистики страны.

Среди сотрудников Абхазского телевидения много талантливых журналистов. Невозможно не вспомнить и о героических работниках телевидения во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Сегодня АГТРК – признанный лидер отечественного телеэфира. Мы уверены, что абхазское телевидение и дальше будет вещать на самом высоком профессиональном уровне.

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Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет своих коллег с датой, которая вошла в нашу историю ярким событием, необходимой и плодотворной работой.

Желаем вам быть объективным информационным источником в интересах страны и народа.

Номер: 117Выпуск: 3857Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия