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41 ГОД В ЭФИРЕ
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В 1978 году в эфир вышла первая передача Абхазского телевидения. С первых дней вещания Абхазское телевидение задало новый стандарт качества журналистики страны.
Среди сотрудников Абхазского телевидения много талантливых журналистов. Невозможно не вспомнить и о героических работниках телевидения во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.
Сегодня АГТРК – признанный лидер отечественного телеэфира. Мы уверены, что абхазское телевидение и дальше будет вещать на самом высоком профессиональном уровне.
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Коллектив Республиканского государственного учреждения «Издательство газеты «Республика Абхазия» поздравляет своих коллег с датой, которая вошла в нашу историю ярким событием, необходимой и плодотворной работой.
Желаем вам быть объективным информационным источником в интересах страны и народа.
Номер: 117
Выпуск: 3857
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия