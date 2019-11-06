ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ВАЛЕРИЯ БГАНБА

4 ноября Премьер-министр Валерий Бганба дал пресс-конференцию абхазским СМИ, на которой рассказал о реорганизации структуры Кабинета Министров. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ об утверждении структуры Кабинета Министров республики, согласно которому до 1 января 2020 года штатная численность её должна быть оптимизирована на 15%, а некоторые ведомства будут объединены и реорганизованы в госкомитеты. Премьер-министр сообщил журналистам о том, что оптимизация органов госуправления приведет к сокращению штатной численности примерно на 370 человек, что позволит сэкономить от 30 до 40 миллионов рублей.

Открывая пресс-конференцию, Валерий Бганба подчеркнул, что произошло слияние двух министерств, а два министерства преобразованы в госкомитеты. И всё это направлено на оптимизацию действующей системы органов исполнительной власти. При этом самым главным нововведением Премьер-министр считает решение о преобразовании внебюджетных фондов в государственные учреждения.

Сегодня в различных министерствах и ведомствах работает около 2700 человек, не считая сотрудников МВД и Минобороны, которых сокращение не коснется.

Премьер напомнил, что после оптимизации штатов в 2015 году в аппарате Кабинета Министров вместо 149 человек осталось 96.

Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и охраны труда, Фонд обязательного медицинского страхования и Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов становятся государственными учреждениями Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия, а Дорожный фонд – госучреждением Государственного управления РА по строительству.

Валерий Бганба уточнил:

– Второй этап реорганизации фондов – это внесение поправок в законодательство и введение единого социального налога, чтобы все средства поступали в бюджет государства с последующим их распределением по госучреждениям. Это улучшит контроль и эффективность использования средств, поступающих в фонды.

Премьер-министр считает, что в некоторых министерствах и ведомствах нужно сократить штаты еще больше. В этой связи с каждым структурным подразделением Кабмина надо будет работать отдельно. Он подчеркнул, что принятый в 1996 году Конституционный закон о правительстве не допускает вхождение одного центрального органа в другой. Однако есть ряд управлений, которые могли бы эффективнее работать в составе госкомитетов или министерств. В качестве примера он привел карантинную инспекцию и ветеринарную службу, которые могли бы войти в состав Госкомитета по сельскому хозяйству. То же самое с управлением связи и транспорта – эффективнее было бы ввести их в Министерство экономики.

Валерий Бганба сообщил, что проект изменений в Закон о Кабинете Министров уже готов, и его рассмотрят на ближайшем заседании правительства. В случае одобрения правительством законопроект будет передан Президенту, обладающему правом законодательной инициативы.

Касаясь изменения названий некоторых министерств, Бганба уточнил, что переименование Министерства образования и науки в Министерство просвещения связано с тем, что на деле оно не занималось наукой. Министерство по-прежнему будет осуществлять управление и контроль как в сфере среднего, так и в сфере дошкольного образования в стране. Сегодня перед ним стоит задача объединения школ с небольшим количеством учащихся, что, в свою очередь, позволит улучшить качество обучения. Кроме того, стоит важная задача развития и совершенствования единой системы образования.

Что касается преобразования Министерства сельского хозяйства и Министерства по курортам и туризму в госкомитеты, то руководители госкомитетов по-прежнему будут продолжать работать в составе правительства страны. Валерий Бганба подчеркнул:

– За 26 послевоенных лет функции этих министерств изменились. За прошедшие годы в отраслях произошли существенные изменения, в подчинении министерств остались около 10% предприятий. В той же туристической отрасли осталось несколько государственных объектов, в сельском хозяйстве – все в аренде, за исключением двух-трех РУПов. То есть уже нет необходимости администрирования этих отраслей. Государственный комитет по курортам и туризму призван осуществлять государственную политику в сфере развития туризма в стране, а Госкомитет по сельскому хозяйству – деятельность по выработке государственной политики в сфере агропромышленного комплекса, рынка сельскохозяйственной продукции, устойчивого развития сельских территорий.

В структуре Министерства культуры останется департамент по охране историко-архитектурного наследия, было лишь сокращено длинное название министерства.

После реорганизации Министерства здравоохранения и Министерства труда, занятости и социального обеспечения в одно Министерство здравоохранения и социального обеспечения предстоит разработать новое положение и должностные инструкции.

Валерий Бганба подчеркнул, что по сути своей это возвращение к старой схеме работы министерства в начале 2000-х годов.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Валерий Бганба подчеркнул:

– Откроешь штатное расписание некоторых министерств и ведомств – куча отделов, начальников отделов, замначальников. В фонде репатриации – 26 штатных единиц, из них семь бухгалтеров. При этом премиальный фонд там почти такой же, как фонд заработной платы. С оптимизацией штатов нужно оптимизировать и оклады. Необходимо убрать надуманные должности, которые зачастую создавались под конкретных людей. А в карантинной инспекции работают 90 человек, у нас столько мраморных клопов нет. Да и в Государственном таможенном комитете – отдел на отделе. В МЧС рядовых сотрудников, которые тушат пожары и действительно оказывают помощь людям, меньше, чем сидящих в офисе офицеров.

– С каждым министерством будем работать отдельно, – заключил В.Бганба.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 117Выпуск: 3857Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ