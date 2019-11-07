ОТКУДА ПОЯВИЛАСЬ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ?

На протяжении многих веков задает себе этот вопрос человечество, но ответа пока нет. И вот за дело взялись японские ученые. Они провели эксперимент, который наглядно показывает, каким образом на нашей планете зародилась жизнь.

Сотрудники Университета Хоккайдо с помощью дейтериевых газоразрядных ламп смоделировали в вакуумной камере среду, напоминающую газовые облака, которые рассеяны между звездами. При освещении полученных «облаков» ультрафиолетом на стенах камеры начал образовываться лед. Тщательное исследование этого льда показало, что в нем сформировались компоненты, необходимые для создания различных форм жизни, – своеобразные «строительные блоки ДНК». Ранее существовала теория, что носителями таких компонентов способны быть газовые облака. Проходящие сквозь них метеориты могли «подхватить» строительный материал, а затем доставить его на Землю.

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы