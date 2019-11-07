АЙНЫ – ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ

Айны – загадочный древний народ, они старше египтян и шумеров. Некогда народ этот был многочисленным, занимал обширные территории на Дальнем Востоке. А сейчас людей, называющих себя айнами, в России осталось несколько десятков. Но власти долгое время не желали признавать их существование.

Когда в XVII веке русские землепроходцы, двигаясь на Восток, достигли «края света», то есть низовьев Амура, Камчатки, Сахалина и Курильских островов, они были поражены обликом местных жителей. Их встретили люди практически ничем не отличающиеся от европейцев: с большими глазами, крупными, выступающими носами. Мужчины носили пышные длинные усы, такие, что во время еды приходилось поддерживать их специальными палочками, и густую окладистую бороду. Одеты они были в кафтаны, меховые шапки, обуты в чуни (вид обуви), за пояса закладывали табакерки.

Исследователь Камчатки Степан Крашенинников прозвал айнов «шерстяными курильцами» из-за того, что все их мужчины были бородаты и курили трубки. Вообще же они совершенно не походили на монголоидов, повсеместно обитающих за Уралом. Русские, впервые встретившиеся с ними, сначала даже приняли их за земляков – крестьян откуда-нибудь с Поволжья, неведомо как забравшихся в такую даль. Попытались заговорить с ними по-русски – и убедились, что язык аборигенов совсем иной».

Айны – древнейший народ Дальнего Востока. Примерно 13 тысяч лет назад они населяли огромные территории на берегах Тихого океана: Приамурье, Японию, Сахалин, Курильские острова, юг Камчатки.

Этот древнейший народ всегда был кем-то гоним. В Российской империи им запрещалось называть себя айнами, так как японцы заявляли, что все земли, на которых живут айны, являются частью Японии. Поэтому многие принимали православие, говорили на русском языке, брали славянские фамилии. Сильно пострадали они во время сталинских репрессий: им отказывали в советском гражданстве, заключали в лагеря, повально обвиняя в шпионаже, вредительстве и сотрудничестве с милитаристской Японией.

В 2010 году во время всероссийской переписи айнами себя назвали 109 человек.

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы