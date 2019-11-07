КАТАРАКТА МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ДЕПРЕССИЮ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Китайские исследователи сообщили, что им удалось найти взаимосвязь между катарактой и психическими проблемами у пожилых людей.

Наличие этого заболевания глаз может приводить к развитию депрессии у людей в пожилом возрасте.

В эксперименте приняли участие почти пять тысяч добровольцев пожилого возраста. Они проходили обследование глаз, а также проверялись у психолога. Оказалось, что у людей с проблемами с глазами намного чаще в пожилом возрасте есть психические расстройства, депрессия и повышенная тревожность.

У 8% добровольцев с катарактой наблюдались симптомы депрессии. При этом чаще они прослеживались у женщин, нежели у мужчин.

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы