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07.11.2019

КАТАРАКТА МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ДЕПРЕССИЮ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Китайские исследователи сообщили, что им удалось найти взаимосвязь между катарактой и психическими проблемами у пожилых людей.

Наличие этого заболевания глаз может приводить к развитию депрессии у людей в пожилом возрасте.

В эксперименте приняли участие почти пять тысяч добровольцев пожилого возраста. Они проходили обследование глаз, а также проверялись у психолога. Оказалось, что у людей с проблемами с глазами намного чаще в пожилом возрасте есть психические расстройства, депрессия и повышенная тревожность.

У 8% добровольцев с катарактой наблюдались симптомы депрессии. При этом чаще они прослеживались у женщин, нежели у мужчин.


Номер:  118
Выпуск:  3858
Рубрика:  общество
Автор:  Из российской прессы

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