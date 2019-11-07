РЕЛИГИЯ НА ПОДЪЕМЕ

Вряд ли те, кто был воспитан на советской фантастике, могли предполагать, что в XXI веке начнется бум религиозности.

Советская фантастика рисовала людей будущего убежденными атеистами. Время доказало, что это совсем не так. Опросы, проведенные в 16 странах, в том числе в России, США, Канаде, Израиле, Японии, Австралии и Новой Зеландии показали, что пожилые люди, независимо от страны и образа жизни в молодости, склонны к религиозности и стремятся привить свои взгляды детям и внукам. При этом само население Земли стремительно стареет, и уже сейчас в развитых странах люди, которым за пятьдесят, составляют половину всех, кто старше двадцати. К 2040 году пожилых людей на планете станет намного больше, чем людей среднего и младшего возраста, и не исключено, что религиозные ценности начнут серьезно превалировать над светскими.

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы