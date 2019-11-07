НЕЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИИ

Снижение артериального давления должно начинаться с немедикаментозных методик. Эти методики могут оказывать и другие положительные эффекты на состояние вашего здоровья.

1. Снижение массы тела.

2. Ограничение потребления соли. Это один из первоочередных шагов, если вы хотите снизить свое артериальное давление.

3. Ограничение употребления алкоголя. Уменьшение количества ежедневно употребляемого алкоголя до 25 мл в пересчёте на 40%-ный спирт.

4. Физические упражнения. Легкие физические упражнения на свежем воздухе, такие, как ежедневная 15-20-минутная прогулка в комфортном темпе.

5. Снижение количества потребляемых жиров.

6. Увеличение потребления грубоволокнистой пищи. Большое количество клетчатки содержится в овощах, фруктах и цельных злаках. Следует понимать, что речь идет о клетчатке из продуктов, а не клетчатке из пищевых добавок.

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы