Где лучше быть в случае апокалипсиса

Когда в Лондоне случалась чума, члены королевской семьи и все государственные учреждения срочно переезжали в соседний город Рединг. Во всяком случае, так утверждает Джером К. Джером в книге «Трое в лодке, не считая собаки». А куда деваться, если чума или кое-что похуже распространяется не по городу и даже не по стране, а почти по всему миру? Где можно спрятаться от апокалипсиса?

Ученые проанализировали климат, ресурсы, уровень жизни и политической стабильности всех стран мира и пришли к выводу, что всего 20 стран смогут пережить пандемию или последствия международной биологической атаки. Самыми безопасными оказались Австралия, Новая Зеландия и Исландия. «Островные страны обладают свойствами, которые могут сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация», – объяснили исследователи.

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы