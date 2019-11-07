БУМАЖНЫЙ ДРАКОН

История воздушного змея – простейшего летательного аппарата, созданного человеком, – насчитывает более 2 тысяч лет. Первые экземпляры появились в Китае, где изобрели и бумагу. Они были в виде бабочек, птиц, жуков, человеческих фигур, но чаще всего в виде традиционного китайского дракона.

Змей-дракон в Древнем Китае был довольно сложным сооружением из 20-30 конических бумажных колец, частично входящих друг в друга и образующих извивающееся в полете змеиное тело с четырьмя лапами, крыльями летучей мыши и рогатой головой с оскаленными клыками.

Из Китая странствующие буддийские монахи занесли змеев в другие страны Азии. Особенно они прижились в Японии, где наладили производство бумаги отличного качества, бамбука и льняной нити. Здесь змеи стали культовыми «игрушками». Ежегодно в День детей японцы проводят празднество со змеями. Родители пишут имя своего сына на воздушном змее, украшенном изображением легендарного воина Усивакамару, и запускают его вместе со всеми остальными. Доброй приметой считается, если твой змей поднимется в небо выше остальных.

Во время Русско-японской войны в нашей армии были змейковые подразделения, созданные для наблюдения за действиями противника. Идея пригодилась в годы Первой мировой войны, когда наряду с привязными воздушными шарами стали для наблюдения применять воздушные коробчатые змеи. Наблюдатели, сидевшие в гондолах, следили за расположением противника и по телефону передавали сведения, направляя огонь артиллерии. Змеи были более безопасны – они не так легко расстреливались, как шары. При попадании в одну из коробок змей не падал камнем вниз, а плавно снижался, теряя подъемную силу, и человек, спускаясь с высоты 800 метров, оставался в живых.

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы