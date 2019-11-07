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Оно было во все времена

«Взаимоотношения» человечества с мясом неразрывно связаны со всеми эпохами его развития. История возвела этот продукт в ранг одного из самых почитаемых в мире.

Сегодня люди делятся на веганов и мясоедов исключительно по внутреннему убеждению. В глубокой древности все было иначе. Благословенный доледниковый период, когда изобилие фруктов, орехов, сладких кореньев позволяло питекантропам (древним людям) особенно не напрягаться в поисках пищи, быстро прошел. Внезапно наступившая зима требовала высококалорийной, долго переваривающейся, а значит, сохранявшей тепло пищи.

Человек быстро умнел, так же быстро росли его запросы, в том числе и в разнообразии питания. Тонкими эстетами в кулинарии проявили себя античные люди. Летописцы Гомер, Ксенофонт, Лукиан и другие художественно описывают блистательные афинские и римские пиры. Мясо там было в большой чести. Свинина, баранина, ослятина, говядина, домашняя птица и дикий кабан были постоянными продуктами в рационе греков и римлян. Они мастерски умели делать колбасы и сосиски из потрохов, мяса, круп и специй. Солёное и копченое мясо «по-античному» стало прототипом современной ветчины.

В экзотических странах отношение к мясу было многоплановым и своеобразным. Путешественники из Европы и России увлеченно описывали в путевых заметках кулинарные традиции народов Северной Африки. Лидером среди удивительных мясных яств является... фаршированный верблюд. Позже это блюдо потрясенные европейцы занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое в мире.

Однако «тонкие» восточные люди умели не только лакомиться мясом, но и... убивать, вернее казнить с помощью него. Изысканная жестокость этого вида узаконенного убийства потрясла даже средневековых европейцев, тоже, в общем-то, знавших толк в изощренных казнях.

«Мясное» наказание предназначалось для воров, обкрадывающих уличных торговцев едой. Осужденного на смерть сажали в клетку, тесную настолько, что он не мог шевелить конечностями, и обильно кормили вареной несоленой говядиной. Мясо выбиралось высшего, как сейчас бы оценили, сорта – без жира, жил и костей. Однако государственная казна не терпела большого убытка – несчастный воришка погибал на 20-30-й день от страшных мучений. Невообразимо раздувшийся живот буквально разрывал страдальца.

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы