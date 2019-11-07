ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА КРЫМ

4 ноября в Симферополе (Республика Крым) состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к Дню народного единства. Официальное мероприятие, на котором присутствовали первые лица Республики Крым и приглашенные гости, проходило возле памятника ополченцам всех времен в сквере Совета Министров РК.

На празднование в Крым по приглашению депутата Госсовета РК А.Мартояна и при содействии Администрации Президента РА прибыла делегация из Абхазии во главе с войсковым атаманом Черноморского казачьего войска Абхазии В.Мироненко.

Казаки Абхазии с 2014 года поддерживают с Крымом теплые, дружеские отношения, с того времени, когда во главе с атаманом В. Мироненко, вместе с местным ополчением и казаками СКВРЗ обеспечивали порядок на референдуме, ставшем впоследствии судьбоносным для народа Крыма.

Митинг у памятника ополчению вел командир Государственного казенного учреждения РК «Полк народного ополчения Республики Крым» С.Димов.

С речью выступил глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксёнов. В личной беседе он приветствовал делегатов из Абхазии, поздравил с переизбранием на второй президентский срок Президента Республики Абхазия Рауля Джумковича Хаджимба и поблагодарил абхазский народ за дружбу и поддержку в трудное для крымчан время.

Также с речью выступили депутат Государственной Думы РФ от Крыма Шеремет Михаил Сергеевич и глава муниципального образования городского округа Симферополя Агеев Виктор Николаевич.

По окончании официальных мероприятий наша делегация приняла участие в награждении Георгиевскими крестами крымских ополченцев. От имени Черноморского казачьего войска Абхазии Георгиевскими крестами были награждены 46 бойцов, прошедшие боевые действия на Донбассе, а также отстаивающие Крым в 2014 году. Медалью «За благотворительность и милосердие» была награждена президент благотворительного фонда «Виктория-Витал» Степанова Е.М.

По окончании награждения прошли встречи с руководителями общественных объединений и организаций, а также был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между абхазской и крымской организациями. Прошли встречи с общественными и политическими деятелями, представителями казачества, благотворительными фондами и поисковыми организациями, на которых были намечены планы совместного сотрудничества и подписание будущих договоров.

Праздничные мероприятия завершились народными гуляниями и салютом.

Пресс-служба ЧКВА

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ЧКВА