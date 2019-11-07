И ВНОВЬ НА НАУЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

28 октября абхазская делегация в составе директора Абхазгосмузея А.И. Джопуа и старшего научного сотрудника Абхазгосмузея В.А. Нюшкова приняла участие в международной научной конференции «Археология античного Боспора и Причерноморья», для чего выехала в г. Ростов-на-Дону. Форум был посвящён 100-летию со дня рождения Дмитрия Борисовича Шелова (1919-1993 гг.), выдающегося исследователя в области античной истории и археологии, внесшего огромный научный вклад в изучение древней истории Нижнего Дона, Северного Причерноморья и Боспора. По его инициативе на территории Ростовской области в 1961 году был создан первый в стране археологический музей-заповедник «Танаис» на базе раскопок одноимённого греко-местного города, крайнего северо-восточного центра античной цивилизации, существовавшего в III в. до н.э. – V в. н.э.

Тематика конференции была разнообразна, но прежде всего была обусловлена широтой научных интересов Дмитрия Борисовича, как например: античная археология Боспора и Причерноморья; античная нумизматика и эпиграфика и т.д. Именно по теме «Античная нумизматика и эпиграфика» на территории Абхазии был сделан совместный доклад А.И. Джопуа и В.А. Нюшкова. В данном докладе были собраны вместе все известные эпиграфические источники, обнаруженные на территории Абхазии, и внесены уточнения в их интерпретацию и датировку. Выступление коллегами было воспринято с большим интересом. Были заданы вопросы.

Данная конференция запомнилась тем, что организаторы устроили для участников форума (приехало около ста человек) интересную программу с посещением археологического музея-заповедника, памятника федерального значения «Танаис» и Азовского музея-заповедника. Там же прошли и выездные сессии. Перед началом конференции в Азовском музее-заповеднике с приветственным словом к гостям обратился директор музея Е.Е. Мамичев, который подчеркнул высокую значимость изучения и популяризации античной истории, её памятников в современных условиях. Особенно актуально это стало с развитием межрегионального туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства», объединившего уникальное античное наследие четырех южных регионов России – Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и города Севастополя. Само же открытие и закрытие конференции прошло в Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону. Нельзя не отметить, что во время открытия на пленарном заседании выступил Сергей Дмитриевич Шелов – сын Д.Б. Шелова, которому была посвящена конференция, а также в ходе самого форума зачитали свои доклады известные учёные: С.Ю. Сапрыкин, Е.А. Молев, В.П. Копылов, А.Р. Канторович, А.С. Балахванцев и др.

Так, перед началом работы секционных заседаний гости увидели основные раскопанные участки городища Танаис, реконструкцию масштабных городских сооружений, музей на территории древнего памятника, насчитывающий около 150 тысяч предметов, – в большинстве археологических находок. Самые интересные составили основу различных танаисских экспозиций. На следующий день коллеги осмотрели основную экспозицию Азовского музея, познакомились с самыми интересными экспонатами его археологической и палеонтологической коллекций.

31 октября конференция завершилась экскурсией Елизаветовского городища.

Стоит отметить, абхазская делегация осталась довольна организацией международного научного археологического форума и благодарна организаторам за приглашение и возможность принять участие в таком солидном мероприятии.

А. ЧЛОУБА, В. АННЕНКОВ

На снимке: абхазская делегация с археологом Е.А. Молевым на месте древнего городища Танаис.

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: политикаАвтор: А. ЧЛОУБА, В. АННЕНКОВ