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07.11.2019

УКАЗ

6 ноября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении Сакания С.Т. почетного звания «Заслуженный журналист Республики Абхазия».

Согласно тексту Указа, за заслуги в области журналистики, в деятельности на Абхазском государственном телевидении Сакания Вячеславу Тачевичу присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия».


Номер:  118
Выпуск:  3858
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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