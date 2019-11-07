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07.11.2019
Номер: 118
Выпуск: 3858
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
УКАЗ
6 ноября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении Сакания С.Т. почетного звания «Заслуженный журналист Республики Абхазия».
Согласно тексту Указа, за заслуги в области журналистики, в деятельности на Абхазском государственном телевидении Сакания Вячеславу Тачевичу присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия».
Номер: 118
Выпуск: 3858
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА