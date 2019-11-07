УКАЗ

6 ноября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении Сакания С.Т. почетного звания «Заслуженный журналист Республики Абхазия».

Согласно тексту Указа, за заслуги в области журналистики, в деятельности на Абхазском государственном телевидении Сакания Вячеславу Тачевичу присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия».

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА