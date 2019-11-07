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07.11.2019
Номер: 118
Выпуск: 3858
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
НАЗНАЧЕНИЯ
6 ноября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указы:
«Назначить Министром просвещения Республики Абхазия Какоба Адгура Паатовича».
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«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по статистике Гогия Каму Алексеевну».
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«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по языковой политике Хагуш Батала Антиповича».
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«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Пипия Вахтанга Ахровича».
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«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору Саманба Гарика Харитоновича».
Номер: 118
Выпуск: 3858
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА