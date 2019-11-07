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07.11.2019

НАЗНАЧЕНИЯ

6 ноября Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указы:

«Назначить Министром просвещения Республики Абхазия Какоба Адгура Паатовича».

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«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по статистике Гогия Каму Алексеевну».

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«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по языковой политике Хагуш Батала Антиповича».

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«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Пипия Вахтанга Ахровича».

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«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору Саманба Гарика Харитоновича».


Номер:  118
Выпуск:  3858
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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