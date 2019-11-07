Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

Об автоматизированной судебно-информационной системе

В соответствии с частью 3 статьи 186 Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти» Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия постановляет:

1.Ввести в действие с 1 января 2020 года положения Конституционного закона Республики Абхазия от 15 июня 2015 года, № 3784-c-V«О судебной власти», касающиеся автоматизированной судебно-информационной системы, электронных документов, формирования состава суда с использованием автоматизированной судебно-информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видеопротоколирования.

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В. КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

г. Сухум, 4 ноября 2019 года, № 4833-с-VI

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: политикаАвтор: В. КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия