Конституционный закон Республики Абхазия

О внесении изменения в Конституционный закон Республики Абхазия «О судебной власти»

Статья 1

Внести изменение в Конституционный закон Республики Абхазия «О судебной власти» от 15 июня 2015 года, № 3784-с-V (Сборник законодательных актов Республики Абхазия, 2015, № 50, ст. 3; газета «Республика Абхазия», № 15 (3476), 13-14 февраля 2017 года; № 132 (3455), 14-15 декабря 2016 года; № 6 (3607), 01- 02 февраля 2018 года; № 5 (3745), 24-25 января 2019 года), изложив часть 3 статьи 186 в следующей редакции:

«3. Порядок и сроки вступления в силу положений настоящего Конституционного закона, касающихся автоматизированной судебно-информационной системы, электронных документов, формирования состава суда с использованием автоматизированной судебно-информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видео-протоколирования, определяются Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 4 ноября 2019 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 4 ноября 2019 года, № 4832-с-VI

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: политикаАвтор: Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия