ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬОНЫ АБХАЗИИ

(Отрывок из подготовленной к изданию книги «История Абхазской милиции:1912 – 2018»)

С первых дней Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. вся жизнь трудящихся Абхазии, как и всех других республик Советского Союза, была подчинена обслуживанию фронта. Многие тысячи сынов и дочерей Абхазии ушли в ряды Советской армии, а оставшиеся своим героическим трудом участвовали в общенародной борьбе с врагом. По решению партии и правительства на органы НКВД была возложена организация борьбы против парашютных десантов и диверсантов противника. Для этой цели были созданы истребительные батальоны.

Истребительные батальоны формировались при городском и районных отделах НКВД Абхазской АССР из проверенного партийного, комсомольского и советского актива, способного владеть оружием, но не призвавшегося в тот момент по возрасту, т.е. от 35 лет и старше, а также из людей, по состоянию здоровья негодных для службы в Советской армии. Весь личный состав милиции Абхазии занимал в истребительных батальонах решающие участки. Заместитель начальника Управления милиции был командиром истребительного батальона и активно вел борьбу на Марухском перевале. Отличный работник милиции Г.Кварацхелия командовал ротой на территории Марухского и Клухорского перевалов. Начальники милиции Сухумского района – Г.Гамгия, Очамчырского – Т.Сангулия, Гудаутского – Р.Губаз, Галского – Анджапаридзе и оперативные работники И.Григорьев, Е.Ампар, К.Харазия, А.Цушба, А.Барганджия, Д.Белкания, Л.Соткилава, Л.Какуев, К.Глумной, П.Абрамов, А.Галустян, П.Папава, А.Конава, А.Аршба и многие другие самоотверженно создавали истребительные батальоны для ликвидации диверсантов. И всей деятельностью истребительных батальонов, созданных на территории Абхазской АССР, непосредственно руководил Народный комиссар внутренних дел республики.

В августе 1942 г. истребительный батальон г. Сухум насчитывал в своем составе 250 милиционеров и бойцов, а состав сформированного в Гудаутском районе истребительного батальона вырос до 569 единиц, в Гагрском районе – 436, Сухумском районе – 396, Очамчырском районе – 435, Галском районе – 435.

Ценой огромных потерь немецко-фашистские войска прорвались к предгорьям Главного Кавказского хребта. Смертельная опасность нависла над республиками Закавказья. Линия фронта проходила у границы Абхазии. Во второй половине августа 1942 года немецкое командование, перебросив сюда значительные силы, в числе которых находились специальные части, подготовленные для действия в горах, отдало приказ 49-му горно-стрелковому корпусу перейти в наступление и прорваться из района Черкесска в Абхазию через Клухорский и Санчарский перевалы.

Главным ударом врага являлось Клухорское направление, вдоль Военно-Сухумской дороги.

Части Советской армии, несмотря на свою стойкость, все же не смогли удержать напора во много раз численно превосходившего противника. Немцы вторглись в пределы Абхазии и овладели высокогорным селом Псху Сухумского района.

В связи с ежедневным ухудшением положения по удерживанию натиска фашистов Абхазский областной комитет партии и Совнарком в конце августа 1942 г. приняли Постановление о переходе некоторых частей истребительных батальонов на казарменное положение. Согласно этому Постановлению, на такое положение были переведены в городе Гагра – 150 бойцов, Гудаутском районе – 250, Сухумском районе – 100, в г. Сухум – 300, Очамчырском – 200, Галском – 150. Одновременно с этим из числа истребительных батальонов были выделены вооруженные отряды, которые осуществляли дежурства в стратегических местах, изучали дороги, связующие переходы, где можно было ожидать высадку десанта и развертывание их действий.

Несмотря на усиленные меры по обороне республики, отдельным группам немецких десантников-парашютистов удавалось высадиться на территории близлежащих к морю районов. Так, в 1942 г. вражеские десантники-парашютисты сумели высадиться на территории села Река Очамчырского района. Вначале они скрывались в лесу, но быстро были замечены населением, которое сообщило об этом руководству истребительного батальона района. Срочно создалась оперативная группа из членов батальона и работников милиции, которым пришлось принять бой с врагом. При этом погибли бойцы батальона И.Тодуа, Ч. Папава, Э.Хашба, работники милиции Иван Алан, Эраст Джеджея, тяжело были ранены начальник милиции Т.Сангулия, милиционеры В. Зарандия, С.Дагаргулия, бойцы Виктор и Аквсентий Читанава.

Группа диверсантов была ликвидирована.

А 15 августа 1942 года, около 4-х часов дня, с востока неожиданно появляются три пикирующих бомбардировщика, и три первые бомбы падают на город Сухум. Фашистские варвары подвергли бомбардировке также некоторые другие города Абхазии. Противник налетами на город Сухум пытался произвести панику, воспользоваться этим и быстрым маршем через перевалы выйти к Черноморскому побережью, а захватив Сухум, выйти в тыл, отрезать наши войска, оборонявшие Новороссийск, Туапсе и все Кавказское побережье, и главное – овладеть Сухумским портом. При этом захваченные местности в горных районах гитлеровцы подвергли зверскому опустошению. Оккупанты захватили большое количество колхозного скота на горных пастбищах Санчарского и других перевалов. Общие размеры ущерба и убытков, причиненных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками в Псху, исчислялись также миллионами.

В целом в Сухуме фашистской авиацией разрушено более 70 жилых домов, школ, служебных помещений. В Сухумском порту было потоплено два корабля и несколько серьезно повреждено, в том числе одно госпитальное судно, разрушена была пристань. При этом было большое количество человеческих жертв.

Народному хозяйству Абхазии был нанесен ущерб более чем на 15 млн рублей.

Но враг недолго хозяйничал на оккупированной земле. В августе 1942 года в Абхазию и на другие участки Закавказского фронта были направлены специальные уполномоченные для организации помощи войсковым частям на Санчарском и Клухорском перевалах. Осуществлялась общая связь с местными партийными и советскими органами, организовывались группы разведчиков и проводников из местного населения в помощь войсковым частям.

Местные партийные органы обеспечивали переброску боеприпасов, обмундирования и продовольствия к месту боев по труднопроходимым тропам. Создавали производства по выпуску боеприпасов, из местных ресурсов собирали продукты питания для дополнительного снабжения бойцов и командиров, сражавшихся за Родину. Строились оборонительные сооружения, где ежедневно трудились до 8 тысяч человек. Ситуация в целом была критическая.

К первому сентября 1942 года враг уже приблизился к побережью Черного моря – к г. Гудауте на расстоянии 20 – 25 км, а к г. Сухуму – на 25 – 35 км. В Сухуме сразу организовался местный комитет обороны. Столица Абхазской АССР готовилась к уличным боям.

Труженики тыла – рабочие, колхозники и интеллигенция – напрягли все свои силы, чтобы помочь защитникам Кавказа разгромить злейшего врага и изгнать его с нашей священной земли.

В августе 1942 года, в дни суровых испытаний, истребительные батальоны Абхазии первыми приняли бой с врагом на некоторых участках Санчарского перевала, выполняя непосредственные задания фронтового командования. Порой они вливались в войсковые части, составляя общее соединение в борьбе с немецко-фашистскими войсками. Они отбивали натиск фашистских орд с исключительным героизмом, несмотря на то что немцы продолжали подтягивать новые силы и рваться вперед. В те дни истребительные батальоны Абхазии получили свое боевое крещение. Девизом в борьбе с врагом для каждого бойца стал: «Кавказ был и будет советским!»

15-16 августа 1942 года немцами был занят Клухорский перевал, позже, в двадцатых числах августа, Марухский, а затем и Санчарский.

(Окончание в следующем номере)

Подготовила к печати Заира ЦВИЖБА

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА