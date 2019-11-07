10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МИЛИЦИИ

К этой дате читателям газеты «РА» мы предлагаем рассказ об истребительных батальонах Абхазии, в которые в основном входили работники органов внутренних дел. Батальоны создавались для борьбы с рвущимися в Абхазию через горные перевалы немецко-фашистскими захватчиками, 75-летие Победы над которыми прогрессивный мир будет отмечать 9 мая будущего года. Работники органов милиции, как и всегда, проявляли тогда самоотверженность, бесстрашие, смекалку в схватках с противником. И сегодня, хотя мы часто ругаем свою милицию, именно она идет на борьбу с правонарушителями, именно к ней мы обращаемся в критических ситуациях. Именно милиционеры, вместе со всем населением Абхазии, противостояли врагу в дни грузино-абхазской войны, а потом вылавливали и уничтожали диверсионные группы, засылавшиеся в Абхазию с территории Грузии.

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Редакция нашей газеты искренне поздравляет работников органов внутренних дел Абхазии с их профессиональным праздником и желает им успехов в службе, но спокойных будней, здоровья и благополучия в семьях.

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс