ВАЖНЕЙШАЯ ВЕХА НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ АБХАЗИИ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил коллектив Абхазской государственной телерадиокомпании с днем основания Абхазского государственного телевидения.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Создание Абхазского телевидения, отсчет которого ведется от 6 ноября 1978 года, стало важнейшей вехой национально-освободительного движения. Это историческое событие дало возможность народу Абхазии доносить до широкой аудитории правдивую информацию о своих стремлениях, истории и культуре.

Телевидение и радиовещание сыграли неоценимую роль в широком освещении общенациональной борьбы за свободу и независимость Республики Абхазия. Мы склоняем головы перед памятью сотрудников телевидения, погибших в период Отечественной войны народа Абхазии.

Идти в ногу со временем медийным ресурсам, к которым в современном мире предъявляются очень высокие требования, нелегко. Создание информационных продуктов, отвечающих запросам общества, постоянная разработка новых тем, поиск новых возможностей для развития – за всем этим стоит кропотливый труд коллектива государственного телеканала».

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс