РАЗГОВОР ОБ УЛУЧШЕНИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с руководством Национального Банка Абхазии и руководителями коммерческих банков. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как говорится в сообщении, на встрече обсуждались вопросы текущего состояния банковской сферы, предложения по кредитованию юридических и физических лиц и перспективы развития этого направления.

По итогам встречи глава государства обратил внимание на необходимость укрепления банковской системы и дал соответствующие поручения Администрации Президента, Министерству финансов, Министерству экономики и Национальному Банку Абхазии.

Номер: 118Выпуск: 3858Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс