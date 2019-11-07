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РАЗГОВОР ОБ УЛУЧШЕНИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 07.11.2019

РАЗГОВОР ОБ УЛУЧШЕНИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с руководством Национального Банка Абхазии и руководителями коммерческих банков. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как говорится в сообщении, на встрече обсуждались вопросы текущего состояния банковской сферы, предложения по кредитованию юридических и физических лиц и перспективы развития этого направления.

По итогам встречи глава государства обратил внимание на необходимость укрепления банковской системы и дал соответствующие поручения Администрации Президента, Министерству финансов, Министерству экономики и Национальному Банку Абхазии.


Номер:  118
Выпуск:  3858
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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