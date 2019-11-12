Спорт

Спортсмены из Абхазии Энри Агрба и Тамаз Тарба примут участие в XI кубке Мира FCF-MMA по полноконтактному рукопашному бою. Он пройдет 16-17 ноября в Кисловодске. Сейчас идет активная подготовка абхазских спортсменов к предстоящим боям.

Победа в этом турнире даст молодым бойцам большую уверенность и стимул двигаться дальше. Это очень важно для наших спортсменов.

Цель турнира FCF-MMA – развитие и популяризация полноконтактного рукопашного боя и выявление сильнейших спортсменов. Турнир проводится по утвержденным в 2004 году любительским правилам Международной Федерации полноконтактного рукопашного боя IF FCF.

Номер: 119Выпуск: 3859Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту