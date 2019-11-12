«СТАРЫЕ» ПРОЕКТЫ РАБОТАЮТ И СЕГОДНЯ

Факты

Ученые и инженеры США, работающие на оборонное ведомство своего государства, обычно не испытывают недостатка в финансировании и имеют возможность проверить многие необычные идеи на практике. Представляем читателям несколько секретных проектов, которые разрабатывались под контролем спецслужб США, и лишь недавно, после рассекречивания, стали известны широкой общественности.

В начале 1960-х годов в США начали разработку первых беспилотных летательных аппаратов. Проект получил название «Аквилайн» (англ. Aquiline - «орлиный профиль»), устройства должны были парить в воздухе, взмахивая крыльями, и по внешнему виду напоминали орлов. Аппараты предназначались для разведывательных целей, их снабдили фотокамерами и аппаратурой для электронного слежения.

Дроны долго испытывали, но на вооружение так и не поставили. Не удавалось отладить управление, и слишком частые аварии при посадке заставили ЦРУ закрыть секретный проект.

Ученые предложили использовать для разведывательных целей настоящих голубей со специальными ошейниками, куда встраивались видеокамеры. Но и эта идея провалилась: оборудование было слишком тяжелым для птиц, а сделать его более компактным оказалось неразрешимой для середины 1960-х годов технической задачей.

Проект «Большой зуд» («Great itching»), который американцы пытались реализовать в 1954 году, был связан с разработками биологического оружия. Испытания производились на удаленной базе в пустыне штата Юта. Их целью было определить возможность использования тропических блох вида Xenopsylla cheopis (насекомое было открыто в 1901 году в Египте и названо в честь фараона Хеопса) для военных целей. Блохи являлись переносчиками возбудителей чумы, и ученые хотели проверить, как будет происходить процесс массового заражения.

Инженеры разработали две модификации кассетных бомб: Е14, рассчитанную на 100 тысяч насекомых, и Е23 – вдвое большего объема. На высоте от 300 до 600 метров эти бомбы выпускали парашюты и замедляли снижение, после чего раскрывались в воздухе, выпуская насекомых.

По результатам испытаний было рекомендовано построить огромный блошиный питомник производительностью до 50 миллионов насекомых в неделю. Но задача выглядела чересчур сложной, имелись серьезные опасения, что кровососущие вредители или заражавшие их микробы могут просочиться на свободу.

В конце 1940-х годов в ЦРУ был сформирован отдел, который занимался разработками препаратов для воздействия на человеческую психику. В 1951 году его возглавил доктор химических наук Сидней Готлиб. Исследования были связаны с использованием сильнейших галлюциногенов мескалина и ЛСД.

Испытания проходили в бытовой обстановке, препараты вводились людям без их ведома, в том числе и жителям других государств. Например, в августе 1951 года во французской деревне Пон-Сан-Эспри вещество с содержанием ЛСД добавили в продукцию местной пекарни. В итоге около двухсот человек долгое время находились в состоянии лихорадочного бреда, десять сошли с ума и попали в психлечебницы, семеро скончались.

В середине 1950-х годов в Нью-Йорке был проведен жуткий эксперимент: проезжавший по улицам автомобиль распылял галлюциногенные препараты. Исследователи изучали поведение людей, попавших в зону отравления, – изменение их поведения и его зависимость от концентрации газа и погодных условий.

Многие конспирологи считают, что опыты по манипулированию сознанием людей продолжаются и поныне, и называют жертвами проекта таких звезд шоу-бизнеса, как Бритни Спирс, Майкл Джексон, Кристина Агилера, Уитни Хьюстон, Анджелина Джоли и многих других.

Из журнала «Тайны ХХ века»

Номер: 119Выпуск: 3859Рубрика: обществоАвтор: Из журнала «Тайны ХХ века»